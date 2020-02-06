CNN: التقارير حول احتمال انتقال فيروس كورونا قبل ظهور الأعراض غير دقيقة

كتب سمير حسنى

قال خبراء الصحة العامة إن التقرير الذي أشار إلى أن فيروس كورونا، يمكن أن ينتشر قبل ظهور الأعراض، قد يكون خاطئاً.

وأفاد المسؤولون في الصين سابقاً أن المرضى يمكن أن ينقلوا العدوى حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، وأكدت دراسة نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة "نيو إنجلند" الطبية حول انتقال الفيروس بدون أعراض، كانت قد أكدت تقييم مسؤولي الصحة الصينيين.، ولكن، يقول مسؤولو الصحة العامة الآن إن التقرير ربما يكون فيه خطأ.

وكشفت المقابلات التي أُجريت مع مريضة صينية بحسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية ، أنها ربما تكون لديها بالفعل أعراض خفيفة وغير محددة.

وكان هناك أكثر من 20000 حالة مؤكدة من فيروس كورونا في الصين، حيث اقترب عدد الوفيات من 500.

وقد انتشر المرض على الصعيد الدولي، وأصاب 170 شخصاً في أكثر من 20 دولة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض هو عبارة عن حالة طوارئ صحية عامة، تثير قلقاً دولياً.

فى غضون ذلك ، ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تم التوصل لعقار جديد من الأدوية المضادة للفيروسات، ليتم تطبيقه في التجارب السريرية اليوم الخميس على مرضى فيروس كورونا.

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وقال وانج تش، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للهندسة، ورئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية" "CAM،في مؤتمر في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، إنه تم التسجيل للحصول على الموافقة لإجراء التجارب الإكلينيكية على المرضى.