8 أطعمة مفيدة للكلى وتمنع الإصابة بالالتهاب أهمها.. البطاطا والفلفل الأحمر

كتبت أمل علام

تعمل الكلى على إزالة الفضلات من الدم، وتنظيم مستويات السوائل في الجسم، من أجل الحفاظ على تشغيل الكلى بسلاسة، يجب عليك تضمين الخضروات فى نظامك الغذائى والتى تعد مفيدة لكليتيك، تجنب الدهون والأطعمة المصنعة بكثرة، والتى تحتوى على كميات كبيرة من الصوديوم، والدهون المشبعة باعتبارها من الخطوات المهمة للحفاظ على الكلى، هناك بعض الخضروات التى تظهر فوائدها، مع قدرتها على تطهير وتنقية وحماية وتحسين أداء الكليتين.

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الكرنب

" أهم الأطعمة التي يمكن أن تحفز كليتك على العمل في أفضل حالاتها..

1. الكرنب..

تساعد هذه الخضروات الصليبية على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تلف جسمك، الكرنب غني بفيتامين K وفيتامين C والألياف وهى أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك أيضا، فإن انخفاض كمية البوتاسيوم في الكرنب يجعلها إضافة معقولة إلى نظام غذائي صديق للكلى.



الفلفل الاحمر

2. الفلفل الأحمر..

من المعروف أن الفلفل الأحمر من الخضروات المثالية الصديقة للكلى نظرًا لانخفاض محتوى البوتاسيوم، حيث أن ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم يمكن أن يجعل من الصعب على الكلى القضاء عليه، مما يؤدى إلى مرض مزمن في الكلى، يحتوى الفلفل الأحمر على مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين C و A و B6 وغيرها من المواد الغذائية مثل حمض الفوليك، والألياف والتى تعتبر ضرورية لصحة الكلى، يمكنك الحصول على الفلفل الحلو الأحمر عن طريق إضافته في السلطة.



الثوم

3. الثوم..

هذه العشبة تساعد على تعزيز صحة الكلى بسبب خصائصها المدرة للبول المذهلة، تساعد مدرات البول في التخلص من الصوديوم الزائد، والماء من الجسم عن طريق إجبار كليتيك على طرد الصوديوم من خلال التبول، قد يحمي الثوم الكلى من الآثار الضارة المحتملة للمعادن الثقيلة مثل الرصاص، تتمتع هذه التوابل أيضًا بالقدرة على تقليل الالتهابات ومكافحة العدوى وتطهير الجسم وخفض الكوليسترول فى الدم، وتعمل كمضاد حيوى طبيعى.

القرنبيط

4.القرنبيط..

يعتبر من الخضراوات الصليبية الأخرى التى تعد إضافة ممتازة لنظامك الغذائي الصديق للكلى، تتميز الخضروات بحمض الفوليك والألياف وتنظف الكلى وتقويه، القرنبيط عبارة عن خضروات منخفضة البوتاسيوم يمكن أن يستهلكها الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.



السبانخ

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.السبانخ..

مصدر ممتاز لفيتامين A، المطلوب لإنتاج أنسجة صحية، والتي تبطن أنابيب الترشيح الصغيرة داخل الكلى والمسالك البولية، تشتمل وظيفة هذه الأنسجة على إفراز وامتصاص انتقائي وحماية ونقل عبر الخلايا والإحساس.

تعتبر السبانخ خيارات غذائية عالية للبوتاسيوم ويجب أن يقتصر على الأشخاص الذين يعالجون بغسيل الكلى والأشخاص الذين يعانون من قيود البوتاسيوم الغذائية.



البصل

6. البصل..

يحتوى على مركبات الكبريت والفلافانويدات، يحتوي البصل على كيرسيتين، وهو مضاد قوى للأكسدة يعمل على الحد من أمراض القلب، ويحمى من العديد من أنواع السرطان، البصل منخفض في البوتاسيوم ومصدر جيد للكروم، وهو معدن يساعد فى استقلاب الكربوهيدرات والدهون والبروتين، مما يعزز صحة الكلى.



البطاطا

7. البطاطا..

مصدر ممتاز لفيتامين A و C وبيتا كاروتين، كما تعد البطاطا مصدرًا جيدًا لفيتامين B6 والألياف والبوتاسيوم، قد يساعد محتوى البوتاسيوم في البطاطا الحلوة في تحقيق التوازن بين مستويات الصوديوم في الجسم وتقليل تأثيره على الكلى، تعتبر البطاطا ضمن الاختيارات الغذائية العالية للبوتاسيوم.



الفجل الاحمر

8. الفجل..

مغذي للغاية، وله خصائص طبية غنية، الخضروات منخفضة بشكل لا يصدق في السعرات الحرارية وتساعد أيضًا على تطهير السموم المتراكمة في الكلى وتمنع الالتهابات في الكلى.