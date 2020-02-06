20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

كتب أسامة عبد الحميد

تزايدت خلال الفترة الأخيرة معدل الكوارث والحرائق المرتبطة باستخدام الكهرباء، والتى تسببت فى احتراق منازل وشركات وأدت إلى وقوع وفيات وإصابات بين البشر، وهو ما يجعلنا نبحث عن طرق للوقاية من أخطار الكهرباء لحفظ أنفسنا وأولادنا وممتلكاتنا .



اليوم السابع يوضح بعض النصائح والإرشادات التى نشرتها وزارة الكهرباء عبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، والتى قد تساعدك فى الحفاظ على الأجهزة المنزلية الخاصة بك، وكذلك لسلامة أسرتك وأولادك وممتلكاتك من بعض المخاطر الكهربائية التى قد تسبب فى حدوث حرائق أو انفجارات أو وفاة ومنها :

اولاً نصائح الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية:

عدم ترك الأجهزة الكهربائية فى وضع تشغيل، وفصل التيار الكهربائى عنها عند مغادرة المنزل لمدة طويلة. احذر لمس الأجهزة الكهربائية بأيدى مبللة. عدم الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائى أو إدخال أجسام معدنية فى مخرج كهربى. عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائى يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة فى مخرج التيار الكهربائي . عدم تحميل أى مخرج كهربائى بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدى إلى سخونة فى المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية. عند تلف أحد مخارج الكهرباء يراعى إصلاحها بواسطة المختصين فى مجال الكهرباء . التأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة خاصة فى المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها . عدم لمس الهيكل المعدنى لأى جهاز كهربائى وهو فى وضع التشغيل. إزالة الدهون المتراكمة على مروحة الشفط وعدم تركها تعمل لفترات طويلة والتأكد من إغلاقها قبل النوم . عند انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية يجب فصل التيار الكهربائى فورا . عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب التأكد من سلامة الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة. التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية .



ثانياً نصائح عـامة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل: