1153 مريضا يغادرون مستشفيات الصين بعد شفائهم من فيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، الخميس، أن ما مجموعه 1153 مريضا مصابين بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم بنهاية يوم الأربعاء، وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن 261 شخصًا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم يوم الأربعاء. ونقلت وكالة شينخوا الصينية أنه بنهاية يوم الأربعاء، توفي ما مجموعه 563 شخصا بسبب هذا المرض، وتم الإبلاغ عن 28018 حالة مؤكدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير في الصين.

وفى سياق متصل ذكر مقر مكافحة الوباء المحلي أن سوق دونان كونمينغ للزهور، أكبر سوق لتجارة الزهور النضرة في آسيا، علق العمل إعتبارا من يوم الخميس وسط تفشي الوباء.

وكان السوق قد أوقف سابقا خدمات تجارة الزهور والنبات والسياحة وخدمات التموين في 26 يناير لتجنب خطر العدوى الناجمة عن تجمع الحشود.

ووصل حجم تجارة الزهور المقطوفة النضرة في السوق، وهي مقياس لسوق الزهور الصيني، والذي يتخذ من كونمينغ مقرا له في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، الى 9.23 مليار زهرة، مع قيمة تجارة تبلغ 7.44 مليار يوان (حوالي 1.07 مليار دولار أمريكي) في عام 2019.