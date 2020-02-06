سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ليكون منصة تشاركية للحكومات والقطاع الخاص..

‎منتدى الاقتصاد العالمى يدشن مجلس إدارة لمستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الخميس، 06 فبراير 2020 10:18 ص
‎منتدى الاقتصاد العالمى يدشن مجلس إدارة لمستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‎منتدى الاقتصاد العالمى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن منتدى الاقتصاد العالمى بمناسبة احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاقه بمدينة دافوس السويسرية، مجلس إدارة جديدة لمستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويجمع هذا المجلس، ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة تشاركية لدراسة المستجدات الاقتصادية الدولية وأثارها على اقتصادات المنطقة، وصياغة مبادرات ذات أهمية فى المرحلة المقبلة.

واختيرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيسا مشاركا للمجلس عن الجانب الوزارى، بجانب الآن بيجانى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم، الرئيس المشارك للمجلس عن القطاع الخاص، بالتعاون مع ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى بدافوس.

واستعرض الرئيسان المشاركان للمجلس خلال الجلسات التحضيرية والتى عقدت مؤخرا خلال منتدى الاقتصاد العالمى بدافوس، عدة مبادرات ترتكز على محورين رئيسين هما زيادة معدلات النمو الاحتوائى ونمو المجتمعات، وتشكيل الثورة الصناعية الرابعة.

ويتكون المجلس على المستوى الوزارى، من كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى عن مصر، والدكتور محمد العسعس، وزير المالية بالاردن، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة فى الامارات، ومحمد الجدعان، وزير المالية فى السعودية، ويتكون المجلس من ممثلين عن القطاع الخاص ابرزهم، آلان بيجانى، الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم، وماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال بالامارات، وهشام عز العرب، رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى، وطارق السدحان، الرئيس التنفيذى لبنك الرياض، وخديم الدرعي، نائب رئيس مجلس ادارة الظاهرة الإماراتية، كما يضم المجلس، عدد من الخبراء، ابرزهم ميساء جلبوط، القيادية الرائدة في مجال التعليم، ومدثر شيخة، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق كريم، وفادي غندور، رئيس مجلس إدارة شركة ومضة كابيتال لتمويل المشاريع الناشئة، والدكتور أنس الفارس، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وناقش أعضاء المجلس، عدة محاور عن مستقبل الوظائف فى العالم العربى، وتقليل الفجوة بين الجنسين ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادى، وتشكيل حوكمة التكنولوجيا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير استراتيجيات وطنية واقليمية للثورة الصناعية الرابعة، وأكد الرئيسان المشاركان للمجلس، أن مزج الخبرات بين القطاعين العام والخاص وتراكم الخبرات من منتدى الاقتصاد العالمى سيؤدى إلى صياغة مبادرات ذات أهمية فى المرحلة المقبلة.

وذكر أعضاء المجلس، أن مصر كانت أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تطلق شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومى للمرأة بعنوان "محفز سد الفجوة النوعية بين الجنسين فى مصر" في قمة تأثير التنمية المستدامة 2019، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين فى العمل، وتمكين المرأة.

‎منتدى الاقتصاد العالمى (1)
 

 

‎منتدى الاقتصاد العالمى (2)
 

 

‎منتدى الاقتصاد العالمى (3)
 

 

‎منتدى الاقتصاد العالمى (4)
 
 
WhatsApp Image 2020-02-06 at 10.34.32 AM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-06 at 10.34.31 AM
 

 

 
 

 


وزارة التعاون الدولى

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

رانيا المشاط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد مشاركة وزيرة التعاون الدولى بمنتدى الاقتصاد العالمى فى دافوس..12 اجتماعا مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وقيادات الأمم المتحدة لعرض أولويات الحكومة المصرية..والمركز العالمى للبنية التحتية يعلن مساندته لمصر

الإثنين، 27 يناير 2020 01:46 م

وزيرة السياحة تلتقى رئيس قطاع الطيران والسفر بمنتدى الاقتصاد العالمى فى نيويورك

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 05:21 م

وزيرة السياحة تشارك فى جلسة منتدى الاقتصاد العالمى حول "تعزيز القيادة الرقمية"

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 11:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة