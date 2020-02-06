يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

كتب محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو بعنوان "يعنى إيه" غسل الأموال؟"، وجاء فى الفيديو "التعريف بجريمة غسل الأموال، وطرق غسل الأموال، وتأثيرها على الاقتصاد القومى للدولة، وزيادة معدلات الجريمة، وتأثيرها على قيمة العملة بالسلب، واستخدام الأموال القذرة فى تمويل الإرهاب".

كما جاء فى الفيديو، التعريف بعقوبة غسل الأموال، وهى السجن 7 سنوات، ومصادرة أموال الجريمة، وغرامة ضعفها.

تمثل جرائم غسل الأموال تهديدا حقيقيا على الاقتصاد القومى للبلاد، باعتبار أن الأموال المستخدم فى عملية الغسل ناتج من متحصلات جرائم أخرى أشد خطرا على المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وحدد القانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الجرائم التى تعد أموالها متحصلات لجريمة غسل الأموال وهى:

1-جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها.

2-جرائم اختطاف واسئل النقل واحتجاز الأشخاص.

3-جرائم الإرهاب وجرائم تمويله.

4-جرائم استيراد الأسلحة والزخائر والمفرقعات.

5-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.

6-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.

7-جرائم الرشوة.

8-جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

10-جرائم التزوير .

11-جرائم سرقة الأموال واغتصابها.

12-جرائم النصب وخيانة الأمانة.

13-جرائم التدليس والغش.

14- جرائم إخفاء الأشياء المسروقة او المتحصلة من جناية أو جنحة.

15-جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.