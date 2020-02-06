وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام فى زيارة مفاجئة.. صور

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية مستشفى كفر الزيات العام في زيارة مفاجئة رافقه بها الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والاستاذ سامي مكي عضو إدارة التفتيش المالي والإداري، وذلك للوقوف على ما تم من تلافي بعض السلبيات بالمرور السابق.

وأكد "وكيل الوزارة " أنه سيتم الاعتماد المالي لصيانة الأرضيات بأقسام الحضانات والغسيل الكلوي وكذلك الاعتماد المالي للتكيف المركزي وشبكة الغازات، كما قام بالتأكد من سلامة الأجهزة وتوفر المستلزمات.

وخلال الجولة تبين نقص في بعض الأدوية بعد المرور على المرضي وسؤالهم عن احتياجاتهم، وتم التواصل على الفور مع مدير التموين الدوائي لتوفيرها، كما تم تكليف الصيدلي الاول بالمستشفى بضرورة استلامها اليوم، وأثناء المرور على قسم الطوارئ تبين وجود طفل يعاني من مرض شلل دماغي وتشنجات ناتجه من ارتفاع درجة الحرارة وتم التعامل معه على الفور وتقديم العلاج اللازم وحجزه بقسم العناية المركزة حتى تستقر حالته.

وشدد " حميدة " على لجنة مكافحة العدوى ومشرفات التمريض باتباع سياسه منع العدوي بعدم دخول أي أطعمه من خارج المستشفى وارتداء الماسكات لعدم انتشار العدوى واتباع معايير الجودة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى.

وفي سياق آخر قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وضع مستشفى قطور المركزى ضمن خطه التطوير، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان له، أنه خلال الشهر القادم سيتم استلام 50 ماكينة غسيل كلوي بعد فحص جميع الماكينات على مستوى مستشفيات المحافظة والتى تعدت أكثر من ساعات العمل الطبيعية وهى 40 ألف ساعة.

كما شدد على جميع العاملين بالإدارة المعنية، بالمرور الدائم على المستشفى وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة للمستشفى، كما أكد على استعداده الكامل للتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين.



جانب من الجولة



وكيل صحة الغربية يتابع حالات المرضى



وكيل صحة الغربية يتابع حالات المرضي



وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام.