وزير العدل الأمريكى: واشنطن قد تشترى حصة فى إريكسون ونوكيا لمواجهة هواوى

واشنطن (رويترز)

قال وزير العدل الأمريكى وليام بار، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة وحلفائها أن يدرسوا خطوة غير معتادة تتمثل فى شراء "حصة مسيطرة" فى نوكيا الفنلندية وإريكسون السويدية لمواجهة هيمنة هواوى الصينية على تكنولوجيا الجيل الخامس فى مجال الاتصالات اللاسلكية.

وفى تصريح يبرز المدى الذى قد تكون الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إليه فى مواجهتها مع هواوى تكنولوجيز، كشف بار خلال كلمة فى مؤتمر عن التجسس الاقتصادى الصينى أن هناك مقترحات لمعالجة بواعث القلق "عن طريق اصطفاف الولايات المتحدة مع نوكيا و/أو إريكسون".

وأوضح بار أن هذا الاصطفاف قد يجرى "عن طريق الملكية الأمريكية لحصة مسيطرة، سواء مباشرة أو من خلال كونسورتيوم شركات خاصة أمريكية ومن الدول الحليفة".

وتابع "الوقوف خلف واحدة من هاتين الشركتين أو كلتيهما بسوقنا الضخمة وقوتنا المالية سيجعلها منافسا أشد بكثير ويبدد بواعث القلق."

وأضاف خلال المناسبة التى استضافها مركز واشنطن للدراسات الاستراتجية والدولية "نحن وحلفاؤنا الأوثق بحاجة أكيدة إلى دراسة هذاالنهج بعناية."

تبلغ القيمة السوقية للشركتين معا نحو 50 مليار دولار ومن غير الواضح مصدر الأموال التى قد تستخدمها الحكومة الأمريكية لشراء حصص فى الشركتين أو ما إذا كانت الجهات التنظيمية الأجنبية ستوافق على ذلك.

وأحجمت إريكسون عن التعليق، فى حين لم تدل نوكيا بتعليق حتى الآن. وارتفعت أسهم الشركتين فى المعاملات الأوروبية بعد تصريحات بار.