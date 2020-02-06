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وزير الخارجية يترأس اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا

الخميس، 06 فبراير 2020 02:00 م
وزير الخارجية يترأس اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

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تَرَأسَ اليوم وزير الخارجية سامح شكري الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير الجاري، والتي تأتي تحضيراً للدورة العادية رقم33  لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9و10 فبراير 2020.

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وأشار المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري قد ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي - الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الإفريقي - من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، مضيفاً ضرورة تضافر جهود الدول الأفريقية لمعالجة القضايا والتحديات التي لاتزال مطروحة على الساحة القارية.

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وأوضح حافظ، أن الوزير شكري بوصفه الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي قد ألقى الضوء في كلمته على عدد من الموضوعات المقرر تناولها خلال أعمال الدورة الحالية للمجلس، وعلى رأسها التقرير الخاص بموضوع اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياًَ بوصفه موضوع العام الماضي في الاتحاد الإفريقي، والورقة المفاهيمية المعنونة ”إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا“ الذي تم اختياره موضوعاً للعام الحالي في الاتحاد، وذلك من منطلق تأكيد العلاقة الوطيدة والمتشابكة التي تربط بين تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ السلام المستدام.

 

كما حرص وزير الخارجية خلال كلمته على تناول خطط إصلاح الاتحاد الإفريقي، ومنها مسائل أنصبة ومساهمات الدول وتمويل الاتحاد، وكذا صندوق السلام الإفريقي الذي من المأمول أن يمثل تجسيداً حقيقياً لمبدأ توفير حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، مضيفاً أنه من المقرر دراسة واعتماد الهيكل الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلال القمة الحالية، والذي من شأنه تعزيز قدرة المفوضية على الاضطلاع بالمهام المكلفة بها.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة الوزير شكري تطرقت كذلك للجهود الجارية على صعيد تحقيق الاندماج القاري والتكامل الاقتصادي، وخاصةً مسألتي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ومخرجات القمة التنسيقية الأولى للاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية الاقتصادية، فضلاً عن موضوع الترشيحات الأفريقية في المنظمات الدولية من حيث أهمية استمرار تنسيق مواقف الدول الأفريقية والحفاظ على وحدة صفها في كافة المحافل بما يعزز من التواجد الإفريقي الفاعل في المنظومة الدولية.

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