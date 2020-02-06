سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية السعودى: سلمت دعوة الملك سلمان لرئيس الجزائر لزيارة المملكة

الخميس، 06 فبراير 2020 05:30 م
وزير الخارجية السعودى: سلمت دعوة الملك سلمان لرئيس الجزائر لزيارة المملكة وزير الخارجية السعودى والرئيس الجزائرى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذى كان فى مقدمة مستقبليه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج فى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان.

 

وقال وزير الخارجية السعودى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".

تغريده وزير الخارجية السعودى
تغريده وزير الخارجية السعودى

 

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، "سعيد بزيارة الجزائر التى تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال فى الجزائر ولازالت تزداد عمقا ورسوخا بتوجيه من قادتنا، خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاء بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية".

 

ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، كان يزور الجزائر العاصمة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التطورات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز الإخبارية، وقالت مصادر إعلامية جزائرية، إن وزير الخارجية السعودى، سيبحث مع المسؤولين فى الجزائر "ملف الأزمة الليبية"، وسعى البلدين لإيجاد حل سلمى للصراع، وتوافق البلدين على رفض التدخلات الأجنبية العسكرية فى الأراضى الليبية".

وزير الخارجية السعودى والرئيس الجزائرى
وزير الخارجية السعودى والرئيس الجزائرى

 

وأضافت المصادر أن الزيارة تندرج فى إطار رغبة البلدين العربيين فى ترقية التعاون الاقتصادى بينهما، خاصة بعد التغييرات التى أجرتها الجزائر على قوانين الاستثمار، يشار إلى أن الزيارة الرسمية التى قام بها وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم قبل أيام فقط إلى المملكة، كأول محطة خارجية له منذ إعادة تعيينه وزيرا للخارجية بداية الشهر الماضى.

 

كان وزير خارجية الجزائر صبرى بوقادوم، وصل إلى بنغازى أمس للقاء قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، وكان الوزير الجزائرى قال فى تصريحات سابقة إن الجزائر تدعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التى تعيشها بلادهم، وأكد بوقادوم خلال كلمته التى ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أن الجزائر تتمسك بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بأنفسهم بدون أى تدخل خارجى.

وصول وزير الخارجية السعودى إلى الجزائر
وصول وزير الخارجية السعودى إلى الجزائر

 

وأضاف صبرى بوقادوم ، أن هذا الاجتماع ينعقد بعد أيام من مؤتمر برلين الذى حقق نتائج هامة لوقف إطلاق النار أولا ثم إحقاق السلام، مشيرا إلى أن قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصة فيما يتعلق بتوريد الأسلحة.

 

وأكد بوقادوم ، أن الجزائر واثقة من من نجاح الليبيين فى الوصول إلى السلام، ومايزيد من ثقتنا هو ترحيب الفرقاء بدعوة الجزائر لإجراء جولات حوار، وانطلقت أعمال اجتماع دول الجوار الليبى بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، فضلا عن وزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة للجزائر.

 

ويهدف الاجتماع لتدعيم التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبى والفاعلين الدوليين من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين ليبيا من تجاوز الظرف العصيب الذى تعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

 


وزير الخارجية السعودى

الرئيس الجزائرى

رئيس الجزائرى

الخارجية السعودية

الملك سلمان

العاهل السعودى

ولى العهد السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية السعودى فى الجزائر لبحث ملف الأزمة الليبية

الخميس، 06 فبراير 2020 02:35 م

وزير الخارجية السعودى ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:51 م

وزير الخارجية السعودية: القضية الفلسطينية تشهد مرحلة دقيقة وحساسة

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:30 ص

وزير الخارجية السعودى يعرب عن تضامن المملكة مع الصين فى مواجهة كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:04 ص

وزير خارجية السعودية يبحث مع سفير قبرص تطوير العلاقات الثنائية للبلدين

الأحد، 02 فبراير 2020 02:43 م

وزير الخارجية السعودى: الإسرائيليون غير مرحب بهم فى السعودية

الإثنين، 27 يناير 2020 06:36 م

وزير الخارجية السعودى يلتقى رئيس إقليم كردستان

الأربعاء، 22 يناير 2020 02:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة