وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة ..صور

كتب مدحت وهبة

التقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة، وفريق كرة القدم الخماسية حيث تم تكريم الفريق لحصوله على المركز الأول لدوري الاتحاد الرياضى للمصالح والهيئات الحكومية، وذلك بحضور سامى مختار رئيس مجلس إداره اللجنة الرياضية ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.







وقدم المصيلحي التهنئة للفريق وأعضاء الجهاز الفنى مطالباً اياهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء وتحقيق مزيد من الانتصارات كما قام المصيلحي بتقديم الشهادات لكافة أعضاء الفريق وجهازه الفني.





وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك للعام الثالث على التوالى، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة القاهرة والخاص بدعم قدرات ومهارات طلاب كلية التجارة وضمان تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا، ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات بالوزارة، وجامعة القاهرة والجهات التابعة للوزارة ومديريتي تموين القاهرة والجيزة، وتحت الإشراف الكامل لمساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية.







وشدد المصيلحي على فائدة هذا النوع من التدريب العملي لما له من أهمية في التعارف على الكيانات المختلفة بالوزارة وجهاتها التابعة، وإشراكهم في منظومة العمل، مما مكن المتدربين من فهم واستيعاب طبيعة العمل والاندماج في بيئة العمل وإثقال مهاراتهم العملية اتساقاً مع مهاراتهم العلمية.





وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (1)



وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (2)



وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (3)



وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (4)



وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (5)



وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (6)



وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (7)



وزير التموين يكرم أعضاء اللجنة الرياضية بالوزارة (8)



