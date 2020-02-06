وزير التعليم العالى يزور جامعة طنطا ويخضع لكشف طبى على عينيه بالعيادات.. صور

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، زيارة مفاجئة لجامعة طنطا، صباح اليوم الخميس، تفقد خلالها المستشفى التعليمي العالمى ومستشفيات الجراحات والكلى والصدر الجديدة الجاري الانتهاء منها، رافقه خلال الزيارة الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمه المجتمع.

كما تفقد وزير التعليم العالي العيادات الخارجية، وخضع وزير التعليم العالي للكشف الطبي على عينيه داخل العيادات الخارجية بالجامعة، وقام الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب وأستاذ الرمد بالكشف عليه.

واستمع وزير التعليم العالى للمواطنين، وطلب من الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، سرعة إجراء عمليات جراحية للمواطنين الذين استمع لشكواهم فورا داخل مستشفيات الجامعة. كما قام وزير التعليم العالى بزيارة كلية الطب، وحضر مناقشة رسالة علمية داخل الكلية لمدة لا تتجاوز 5 دقائق.

وتوجه وزير التعليم العالى لمجمع الكليات بسبرباي والذى يضم كليات الزراعة والهندسة والحقوق والآداب والتربية الرياضية والزراعة، وتفقد كلية الهندسة والإنشاءات الجديدة بها.

وكان الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، قد افتتح أمس تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمي العالمي لفترة مسائية، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص جامعة طنطا على صحة المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وخدمة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بطنطا، أنه تم تشغيل العيادات الخارجية اعتبارًا من اليوم في تخصصات المسالك البولية والباطنة والجهاز الهضمى والرمد والقلب، بمشاركة نخبة من أطباء جامعة طنطا خلال المواعيد من الساعة 2 مساءً إلى 6 مساءً.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفي التعليمي العالمي، أن تشغيل العيادات الخارجية لأول مرة لفترة مسائية يأتي في ضوء خطة المستشفى للتخفيف عن كاهل المرضى وتعظيم الاستفادة من امكانيات المستشفي وخبرة أساتذة كلية الطب في شتي التخصصات الطبية، حيث شارك اليوم نخبة من الأساتذة في تشغيل العيادات وهم الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الرمد وعميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوي، أستاذ جراحة المسالك البولية، والدكتورة مي سلامة، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور شريف الجرف، مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير ونائب مدير المستشفى التعليمي العالمى.