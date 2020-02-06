وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى يزور مصر الجمعة

كتبت: إنجي مجدي

يزور جيرد موللر، الوزير الألمانى للتعاون الاقتصادى والتنمية مصر، غدا الجمعة لعقد لقاءات مع الشركاء المصريين فى أسوان وتفقد العديد من المشروعات.

وقال السفير الألمانى في القاهرة، سيريل چان نون، تعليقا على الزيارة، إن مصر شريكاً مهماً لألمانيا فيما يتعلق بمجال التنمية، وذلك بالنظر إلى أهمية مصر الإقليمية وشبابها وقدراتها الاقتصادية الواعدة"، وأضاف: "من دواعي سرورنا جداً قيام معالي الوزير/ موللر بهذه الزيارة، حيث سيتمكن بنفسه من خلال هذه الزيارة من تكوين صورة عن مجالات التعاون التنموي الألماني المصري."

وترتكز الزيارة على موضوعات عدة من أهمها موضوعات المياه والطاقة، وقال الوزير موللر: "إن النيل هو شريان الحياة للملايين وفي الوقت ذاته فهو مهم للتوسع في مجال انتاج الطاقة المتجددة، يتعين أن تتحول أفريقيا إلى قارة خضراء، والتكنولوجيا اللازمة لذلك متوافرة، كما أن محطة توليد الطاقة بخزان أسوان لا تخلق فرص عمل فحسب بل هي أيضاً مصدراً للطاقة الخضراء – بالتقنيات الألمانية".

وتعمل مصر وألمانيا منذ الستينات معاً فى مجال التنمية، وذلك من أجل تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأفراد، وكذلك من أجل خلق مقومات التنمية المستدامة للبلاد.