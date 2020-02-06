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وزيرة البيئة: تكثيف أعمال الرصد البيئى للمخلفات للتخلص من المقالب العشوائية

الخميس، 06 فبراير 2020 03:25 م
وزيرة البيئة: تكثيف أعمال الرصد البيئى للمخلفات للتخلص من المقالب العشوائية الاجتماع 51 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة
كتبت آية دعبس

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ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئيسة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة الاجتماع 51 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء الجهات المُمثلة بالمجلس لمناقشة عددا من الموضوعات  البيئية الهامة لتسيير آليات العمل .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أصدرته الوزارة، اليوم، الخميس، أن المجلس قد قرر نقل التبعية الفنية لإدارة المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك كافة الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المخلفات بهدف تفعيل دور جهاز المخلفات وتوسيع انتشاره على مستوى الجمهورية وتنظيم عمل إدارة منظومة المخلفات بكافة المحافظات وإحكام الرقابة والسيطرة وتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئى للمخلفات والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية بهدف تحسين الوضع البيئى بكافة أنحاء الجمهورية.

يأتى ذلك بعد اجتماعا موسعا، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبمشاركة مستشار وزير التنمية المحلية ورئيسى هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وممثلى عدد من الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتطرق الاجتماع لغلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها، ضمن دور وزارة البيئة فى التخطيط الاستراتيجى والرصد والرقابة فى المنظومة الجديدة للمخلفات، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة الجديدة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن، حيث أنه خلال العام الماضى تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين على مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها.

وتضمن الاجتماع عرض الموقف البيئي الخاص بمقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملى وشبرامنت وأبو زعبل، وموقف الدراسات التي يتم اعدادها لتأهيل كل من مقلبى القطامية والسلام، بالإضافة إلى استعراض ما تم من خطوات خاصة بالإعداد لتجهيز مواقع (الصف - الكريمات) والعاشر من رمضان ليكونا مجمعين متكاملين للتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها سواء صلبة أو خطرة أو مخلفات هدم وبناء.

 


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