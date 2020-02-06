وزارة الزراعة تفتتح قريبا حديقة حيوانات الطفل بالجيزة على مساحة 2000 متر

تفتتح حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، لأول مرة حديقة حيوانات الطفل قريبا، التى ستكون أحد أهم مزارات حديقة الحيوان خلال الفترة المقبلة وتقع على مساحة ألفى متر مربع، ومخصصة للأطفال من زوار الحديقة.

وتضم حديقة حيوانات الطفل بحديقة حيوان الجيزة، عددا من الحيوانات والطيور النادرة المحببة لدى الأطفال ومنها عائلة الطيور مثل الطاووس وبعض حيوانات الثديات الصغيرة مثل الايل الأوروبى والأسماك الملونة وسلاحف وبيت للزواحف، كما تضم قاعة سينمائية للأطفال وفقا لتقنيات الواقع الافتراضى مزودة بتقنيات الواقع الافتراضى.

وقال اللواء الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، في تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه لأول مرة سيتم افتتاح حديقة حيوان للطفل ويجرى حاليا العمل بها على قدم وساق لافتتاحها قريبا ، مضيفا أن أعمال التطوير داخل الحديقة حولتها كأحد المقاصد السياحية الداخلية بمتوسط يبلغ 50 ألف زائر رغم برودة الطقس، متوقعا زيادة الأعداد خلال عطلة منتصف العام الدراسي.

وأضاف " رجائي" ، أنه يجرى حاليا الانتهاء من المرحلة الاولى لتطوير الحديقة، لتعود الى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحي وترفيهي هام، كذلك يتم تنظيم عروض جديدة على راسها: العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلا عن انشاء حديقة حيوان الطفل والمقرر الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة ، تمهيدا لإفتتاحها والتي تضم العديد من الحيوانات المستأنثة.

وأوضح "رجائى"، أنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الافواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، لافتا الى أنه ايضا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات الهامة عن طريق البدل دون تحميل الدولة بأى أعباء مالية ومن أهمها النمور البنغالية – المها العربى – الدب الروسى – الكانجرو الاحمر، وجارى الإمداد بعدد 3 زرافة وعدد 2 حمار وحشى بالبدل.

فيما كلف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالإسراع بتنفيذ خطة تطوير حديقة الحيوان بالجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات رافضا أية مقترحات تتعلق زيادة أسعار تذكرة دخول حديقة الحيوان في الوقت الحالي حتى تكون في متناول البسطاء من المواطنين.

وكما كلف " القصير" إدارة الحديقة بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، كذلك زيادة مساحات المسطحات الخضراء ، وتخصيص مقاعد بها، للمواطنين، بإعتبار ان الحديقة متنفس هام لابناء محافظتي القاهرة والجيزة، والمحافظات القريية المجاورة، لافتا الى ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية، والأشجار النادرة، كذلك توفير معلومات للزائرين حول الحيوانات وموطنها الاصلى، بحيث تشمل الزيارة طابعا تثقيفيا وترفيهيا.