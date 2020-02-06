هيثم الشيخ متحدثا رسميا لمحافظة الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم تولى هيثم الشيخ نائب المحافظ، التعامل مع الصحفيين والإعلاميين وأن يكون المتحدث الرسمى باسم المحافظة.

ويتضمن القرار إسناد مسئولية التعامل والتواصل والتنسيق مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة وخارجها على أن يكون هو المتحدث الإعلامى الرسمى للمحافظة.

ومن جانبه أكد الشيخ أنه يرحب بالتعامل مع الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية لتسهيل مهمتهم فى تغطية الفعاليات لنقل الحقائق والإنجازات التى تقوم بها الدولة للمواطنين.

يذكر أن أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المستثمرين شركاء أساسين في عملية التنمية وتحسين البيئة التي تشهدها وستشهدها المحافظة من خلال تطوير منظومة النظافة وانشاء مصانع لتدوير القمامة.

ووجه مختار بسرعة الانتهاء من إجراءات توصيل مرافق 108 فدادين امتداد المنطقة الصناعية الثالثة والرابعة للبدء في أعمال التنفيذ والتي تضم 199 قطعة سيتم طرحها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار .

كما وجه محافظ الدقهلية بأجراء صيانة لجميع أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود اسلاك الكهرباء خارج أماكنها حفاظا علي حياة العاملين والمترددين علي المنطقة الصناعية وسرعة صيانة بلاعات الأمطار وتطهير لمواجهة أي امطار.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لمجلس إدارة المنطقة الصناعية اليوم الأربعاء بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة واعضاء مجلس إدارة المنطقة.

يذكر بأن التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعدد من أهالي منطقة 15 مايو بمقر جهاز تنمية مشروعات المدينة يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصه.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة 15 مايو تم اعتماد 65 مليون جنيه وسيتم طرح الأعمال خلال أسبوع للبدء في العمل على الفور.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيقوم بدراسة اقامة سوق متكامل ومجمع خدمات بالمنطقة إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوية لخدمة أبناء 15 مايو، مشيرا إلى أنه سيتم حل جميع المشكلات بالمنطقة تدريجيا حسب اولوياتها، وطلب من الأهالي عرض كافة مقترحاتهم ومطالبهم ليتم اتخاذ قرار تجاهها.