سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل يزيد الترامادول من خطر كسر الفخذ؟

الخميس، 06 فبراير 2020 02:25 ص
هل يزيد الترامادول من خطر كسر الفخذ؟ أضرار الترامادول
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ربطت دراسة علمية حديثة بين استخدام دواء ترامادول بارتفاع خطر الإصابة بكسور الفخذ مقارنةً باستخدام أدوية الألم الأخرى في تحليل قاعدة بيانات المرضى من المملكة المتحدة البريطانية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قارن التحليل الذي نُشر في مجلة أبحاث العظام والمعادن، استخدام الترامادول مع المواد المسكنة الأخرى مثل الكودايين، والنابروكسين، والإيبوبروفين، والسيليكوكسيب، واستخدام الأوريكوكسيب بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكبر.

وأثناء المتابعة لمدة عام واحد ، حدثت 518 كسرة في مفصل الفخذ بين 146956 مريضًا يتناولون ترامادول.

وقال "جوانجوا لي"، دكتوراه في الطب دكتوراه، من مستشفى زيانج، البريطانية: "بالنظر إلى التأثير الكبير لكسر الورك على المرضى والوفيات وتكاليف الرعاية الصحية ، تشير نتائجنا إلى الحاجة إلى النظر فى خطر الترامادول المرتبط بالكسر فى الممارسة السريرية وإرشادات العلاج".

وأظهرت دراسة علمية سابقة أن عقار الترامادول قد يتسبب فى هبوط نسبة السكر فى الدم إلى مستويات تهدد الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل العلماء 12 مليون تقرير عن الأحداث السلبية للترامادول التى جمعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على مدار 15 عامًا.

ووجد الباحثون أن مسكن الألم "الترامادول" يرفع خطر نقص السكر فى الدم، والتى يمكن أن تؤدى إلى الارتباك، أو نوبات الصرع أو حتى الموت، وهذا يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص لمرضى السكر، حيث إن هؤلاء المرضى معرضون بالفعل لخطر الإصابة بنقص السكر فى الدم بسبب الأدوية، حسبما ذكر العلماء من جامعة كاليفورنيا سان دييجو.

ومنذ موافقة ترامادول فى الولايات المتحدة فى عام 1995، غالبًا ما يتم وصفه نظرًا لسلامته المفترضة الفائقة وانخفاض مخاطر إدمانه.

ومع ذلك بالمقارنة مع كل المواد الأفيونية الأخرى تقريبًا، فإن الترامادول لديه خطر أعلى بنسبة 10 أضعاف لنقص السكر فى الدم.

 


الترامادول

اضرار الترامادول

مخاطر الترامادول

ادمان الترامادول

كسر الورك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

رئيسا للأبد ..ترامب يرد على خصومه وينشر فيديو على تويتر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة