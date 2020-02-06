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الخميس، 06 فبراير 2020 05:10 ص
خالد صلاح
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هل من الممكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم العقم ؟

الخميس، 06 فبراير 2020 05:00 ص
هل من الممكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم العقم ؟ اعراض التهاب بطانة الرحم ـ ارشيفية
فاطمة ياسر

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ألم شديد في البطن، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة شكل طبيعي،يستمر لفترة من الزمن ويختفى بعدها ،أعراض قد تحدث للعديد من النساء دون علمهن أنها قد تكون مؤشرا للإصابة  بالتهاب في بطانة الرحم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض هذا المرض، وفقا لموقع "self".

وأوضح التقرير، أن بعض النساء الذين لا يعانون من التهاب بطانة الرحم  لا يعلمون أن التعرض للألم به يكون عندما ينمو النسيج داخل الرحم ، ولذا فالشعور بالألم هو أبرز الأعراض التي توكد علي الإصابة بالتهاب طانة الرحم.

وأكد التقرير أن أعراض  التهاب بطانة الرحم  ليست فقط عند انتهاء الدورة الشهرية، فأيضا عند وجود الدورة الشهرية يزداد الشعور بألم شديد، فضلا عن  نزول نزيف شديد خلال هذه الفترة .

كما أشار التقرير، أن الألم اثناء العلاقة الحميمية أحد أعراض التهاب بطانة الرحم، وأيضا يتعرضن للألم عند الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة.

وهناك بعض الأعراض التي تتعرض لها النساء المصابة بالتهاب بطانة الرحم، ومن أبرزها أيضا الإسهال أو الإمساك، والتعرض للشعور والرغبة في القيء، والتعب والإرهاق الشديد، وهذا الأمر يتسب في التعرض لألم شديد أثناء الدور الشهرية.

وأبرز المضاعفات الصحية التي تتعرض لها النساء المصابة بالتهاب بطانة الرحم، هو التعرض للإصابة بالعقم نتيجة ظهور التهابات وتكون نتوئات على جدار الحمل ، وحدوث خلل فى الرحم قد ينتهى بالإصابة بالعقم .

 


التهاب بطانة الرحم

اعراض التهاب بطانة الرحم

اسباب التهاب بطانة الرحم

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