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هل امتلاك حيوان أليف وأنت صغير يساعد فى منع الحساسية؟

الخميس، 06 فبراير 2020 01:11 م
هل امتلاك حيوان أليف وأنت صغير يساعد فى منع الحساسية؟ الحيوانات الأليفة
كتبت فاطمة خليل

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تربية حيوان أليف من الأشياء التى قد لا تخطر فى بالك، بعد ولادة طفل جديد، لكنها قد تكون أفضل دفاع ووقاية لطفلك ضد الإصابة بالحساسية فى المستقبل، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للحيوانات الأليفة قبل عمر السنة أقل عرضة لمواجهة هذه الحساسية في وقت لاحق في الحياة، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك".

وقال الموقع أن النساء الحوامل اللاتى تمتلكن الكلاب أكثر قدرة على ممارسة الرياضة بشكل يومى لمدة نصف ساعة بنسبة 50٪.

وأشار إلى وجود أدلة على أن وجود كلب (أو حيوان أليف من أي نوع) يمكن أن يجعلك في الواقع أكثر سعادة وصحة.

الحيوانات الاليفة
الحيوانات الاليفة

 

ماذا تفعل إذا كان طفلك لديه حساسية من حيوانك الأليف؟
 

يعتقد معظم الناس أن حساسية الحيوانات الأليفة ناتجة عن شعر الحيوانات الأليفة، ولكن هذا ليس صحيحًا تمامًا،  تتسبب البروتينات الموجودة في لعاب الحيوانات وكذلك في بولها، في تفاعلات الحساسية لدى بعض الأشخاص.

تتراكم هذه البروتينات على الأثاث والملابس والسجاد ويمكنها البقاء هناك لفترة طويلة، في بعض الأحيان ، يمكن أن تتبع حيواناتنا الأليفة أنواع الحساسية الأخرى، مثل حبوب اللقاح ، في المنزل.

ومن الطرق الأخرى التي يمكنك اتخاذها لمنع نوبات حساسية الحيوانات الأليفة لدى طفلك، وتشمل منع دخول الحيوانات الأليفة لغرفة نوم الطفل، واستخدام منظفات الهواء والحرص على نظافة الكلب أو القط بشكل متكرر.

قد يشمل العلاج أدوية للتحكم في أعراض الأنف والعين والصدر، علاوة على تناول مضادات الهيستامين إذا لم يتم السيطرة على الأعراض.

حساسية الحيوانات الاليفة
حساسية الحيوانات الاليفة

 

أعراض الحساسية
 

تتضمن ردود الفعل الخفيفة الأعراض التي تؤثر على منطقة معينة من الجسم، مثل الطفح الجلدي، الحكة، عيون حمراء أو مائية، حمى القش وسيلان الأنف.ردود الفعل الخفيفة لا تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تتضمن ردود الفعل المعتدلة الأعراض التي تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد تشمل الأعراض الحكة وخلايا النحل والتورم وصعوبة في التنفس.

يعد رد الفعل التحسسي الحاد، المعروف باسم الحساسية المفرط، حالة طارئة نادرة تهدد الحياة حيث تكون استجابة الجسم مفاجئة وتؤثر على الجسم كله.

الحساسية المفرطة قد تبدأ بحكة شديدة في العينين أو الوجه. في غضون دقائق، تظهر أعراض أكثر خطورة، بما في ذلك تورم الحلق (مما قد يؤدي إلى صعوبة في البلع والتنفس)، ألم البطن، تشنجات، القيء، إسهال، قشعريرة، وتورم.

 


حساسية الحيوانات الأليفة

الحساسية

اعراض الحساسية

اعراض حساسية الحيوانات

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