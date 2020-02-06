سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 08:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل: انتخاب رئيس وزراء تورينجن بدعم حزب "البديل" خطأ لا يغتفر

الخميس، 06 فبراير 2020 08:01 م
ميركل: انتخاب رئيس وزراء تورينجن بدعم حزب "البديل" خطأ لا يغتفر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انتخاب عضو الحزب الديمقراطى الحر، توماس كِمريش، رئيسا لوزراء ولاية تورينجن الألمانية، بدعم من أصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قائلة إن ذلك أمر "لا يغتفر".

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام ألمانية عن غضبها الشديد بعد انتخاب عضو الحزب الديمقراطى الحر، توماس كِمريش، رئيسا لوزراء ولاية تورينجن الألمانية، واصفة الأمر بالخطأ الذى لا يغتفر، وطالبت ميركل فى الوقت ذاته من جنوب إفريقيا حيث تقوم بزيارة رسمية، بإلغاء نتيجة الانتخاب، ما يعنى المطالبة أيضا بانتخابات جديدة فى الولاية.

فى هذه الأثناء، تحاول قيادات الحزب الديمقراطى الحر البحث عن مخرج للأزمة، عقب انتخاب زميلهم فى الحزب، توماس كمريش، رئيسا لوزراء الولاية، وأكدت ميركل فى بريتوريا أن يوم انتخاب كمريش بدعم من أعضاء حزب البديل  هو "يوم سيئ للديمقراطية، وكان يوم شقاق مع قيم الحزب المسيحى الديمقراطى وقناعاته".

وشددت الرئيسة السابقة للحزب المسيحى الديمقراطى على ضرورة القيام الآن بكل ما يمكن القيام به، من أجل التأكيد على أن ما حدث لا يمكن أن يتوافق مع فكر الحزب المسيحى وأفعاله، "وسيتم العمل على ذلك خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن مظاهرات عفوية شهدتها العديد من المدن الألمانية عقب الإعلان عن نتائج الانتخاب السري، رفعت فيها شعارات، نددت بحزب ميركل واصفة إياه بـ"الخائن"، والسبب يعود إلى أن الاتحاد المسيحى الديمقراطى امتنع عن تقديم مرشح للحزب فى الجولة الثانية بعد إخفاق مرشح اليسار، وهو المرشح الذى لم يحصل على دعم المحافظين

وفضل المحافظون التصويت على مرشح الحزب الحر، الذى حصل على جميع أصوات كتلة "حزب البديل" فى خطوة يعتقد الكثيرون أنها كانت محبكوة سلفا من قبل المحافظين لإبعاد اليسار، حتى لو كان ذلك على حساب الاعتراف بـ "البديل من أجل ألمانيا".  

وتعد هذه المرة الأولى التى يصل فيها شخص لمنصب رئيس وزراء ولاية ألمانية بدعم من الحزب الشعبوي. ورفضت ميركل الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن تؤدى الأحداث الساخنة فى تورينجن لفشل الائتلاف الحكومى على المستوى الاتحادي، وأكدت على أنها تواصلت بالفعل مع نائب المستشارة، أولاف شولتس، القيادى بالحزب الاشتراكى الديمقراطي، ورئيسى الحزب، زاسكيا ايسكن، و ونوربرت فالتر بوريانس، وقالت إنه من الضرورى مناقشة هذه الأمور وضبطها خلال الاجتماع المزمع للجنة الائتلاف الحاكم، المقرر بعد غد السبت.


أنجيلا ميركل

ألمانيا

تورينجن

انتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة