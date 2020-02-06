ملك البحرين يهنئ الملکة إلیزابیث بمناسبة ذکری اعتلاءها العرش

وكالات

بعث الملك حمد بن عیسی آل خلیفة ملك البحرين، برقیة تهنئة إلی الملکة إلیزابیث الثانیة ملكة المملكة المتحدة وإیرلندا الشمالیة رئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة ذکری اعتلاءها العرش

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بعث أيضا الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمملكة البحرينية، برقية تهنئة إلى الملکة إلیزابیث الثانیة ملكة المملكة المتحدة وإیرلندا الشمالیة رئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة ذکری اعتلاءها العرش.

كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تلقى برقية تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاده.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أعربت الملكة اليزابيث فى البرقية عن أطيب تهانيها للملك بهذه المناسبة، متمنيةً له موفور الصحة والسعادة.