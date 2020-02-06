معارضىة تركية لـ"أردوغان": الناخب ليس له قيمة فى نظرك

كتب- هاشم الفخراني

زارت زعيمة الحزب الجيد المعارض، مرال أكشنر، محافظة مقاطعة بورصا، وعقب الزيارة قامت "اكشنير" بالرد على أسئلة الصحفيين قائلة إن رجب طيب أردوغان قد نسى وعوده أيام فترة الانتخابات، مضيفة: "كنت اتمنى أن يعمل أردوغان على أكمل وجه بعد انتخابه فى 23 يونيو، وأن يعود إلى كلمته "الناخب هو وليي"، ولكننا نرى الأن أن الناخب ليس له قيمة فى نظر أردوغان".

وتابعت زعيمة الحزب الجيد المعارض: "إذا كنت أزعم إني اعرف هذه الأمة فهي ستنتفض في أول انتخابات قادمة.. لقد قالو أنهم اتوا من أجل محاربة الفساد والفقر والمحظورات، ولكن الآن أصحاب هذه الثلاثة هم أروغان وأصدقائه، فلقد قضى 18 عاما تقف فيها جميع شرائح المجتمع أمام بعضها البعض" .

وكان موقع نورديك مونيتور، قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل توسيع عملياته في الولايات المتحدة باستخدام المنظمات المرتبطة بالإخوان.

وأشار الموقع إلى تنظيم مكتب ملحق الشؤون الدينية في القنصلية التركية العامة في شيكاجو اجتماع في مقر مؤسسة الزكاة الأميركية في 26 يناير الماضى، حيث التقى ملحق الشؤون الدينية محمود آي مع الجالية التركية في بريدج فيو لحضور تجمع ديني.

وتكشف خلفية آي الشخصية واتصالاته في شيكاجو عن العلاقات المتنامية بين الحكومة التركية والمنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، وجهود البعثات الدبلوماسية التركية لاستخدام هذه الكيانات لتحقيق أهداف إسلامية سياسية.