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مطران سمالوط يرسم 120 شماسًا جديدًا للخدمة فى كنائس الإيبارشية

الخميس، 06 فبراير 2020 02:16 م
مطران سمالوط يرسم 120 شماسًا جديدًا للخدمة فى كنائس الإيبارشية شهداء الإيمان العشرين الذين استشهدوا بليبيا
كتبت سارة علام

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يواصل الأنبا بفنوتيوس مطران إيبراشية سمالوط الاحتفال بنهضة شهداء الكنيسة القبطية بليبيا إذ رسم (كلف بالخدمة)  120 شماسًا جديد ا للخدمة بكنائس الإيبارشية، فى إطار الاحتفال بشهداء الإيمان العشرين الذين استشهدوا بليبيا فى شهر فبراير من عام 2015.

بدأت احتفالات الإيبارشية بذكرى الشهداء السبت الماضى بإقامة قداسات يومية وعظات مسائية شارك فيها عدد من آباء الكنيسة، ومن المقرر أن تنتهي الاحتفالات بعيد شهداء العصر الحديث يوم 16 فبراير الجارى.

وحدد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى جلسته المنعقدة فى شهر يونيو 2017 يوم الثامن من  أمشير من كل عام عيدًا لشهداء العصر الحديث وهو الموعد الذى كُشِف فيه النقاب عن استشهاد أبناء الكنيسة الذين استشهدوا بليبيا (15 فبراير 2015).

وتسببت العديد من الأحداث التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الأخيرة، في استشهاد عدد من أبناء الكنيسة القبطية مثل شهداء ليبيا، والبطرسية، وأحد الشعانين بطنطا والإسكندرية، ودير الأنبا صموئيل وشهداء حلوان.


 


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