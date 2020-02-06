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مصرع شخصين فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بزراعى البحيرة

الخميس، 06 فبراير 2020 11:40 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بزراعى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بمركز بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بطريق- القاهرة الأسكندرية  الزراعى" بالقرب من مركز كفر الدوار، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار وتم تحرير المحضر اللآزم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت اليوم إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية  بطريق  القاهرة- الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز النوبارية وتم نقل المصابين المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما اصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق كفر الدوار - أبو المطامير وتم نقلهما الى مستشفى ابو المطامير العام لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهد مركز حوش عيسى اصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث  انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى.

وشهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة  9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم اثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو حمص المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون، وبالفحص تبين مصرع عامل وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الأسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.


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