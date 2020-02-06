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مش أى كمامة تشتريها.. اعرف شروط الكمامة الصحية للوقاية من العدوى

الخميس، 06 فبراير 2020 02:00 ص
مش أى كمامة تشتريها.. اعرف شروط الكمامة الصحية للوقاية من العدوى كمامة
كتب وليد عبد السلام

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نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة الحرص على ارتداء الكمامات للوقاية من أى عدوى فيروسية مع استدامة النظافة الشخصية وغسيل الأيدى وتطهيرها جيدًا والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة.

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى أهمية الكمامة وطريقة استعمالها فى منع نقل العدوى الفيروسية كما يلى:

1- ارتداء الكمامات مهم فى منع نقل العدوى الفيروسية للإنسان.

2- تستخدم الكمامة لمرة واحدة فقط من بداية الاستخدام.

3- يجب التأكد عند شرائها من قدرتها على حجز الجسيمات المحمولة بالجو ومنع دخولها إلى الأنف أو الفم.

4- يجب التخلص من الكمامة عندما تصبح رطبة نظرا لانخفاض فعاليتها، وتصبح غير قادرة على منع وصول الفيروسات.

5- الكمامة ليست فعالة بنسبة 100%، ولا تغنى عن الاحتياطات الأخرى لمكافحة العدوي.

6- غسل اليدين وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس أمر ضروري.

7- ضرورة غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، ثم غسل الوجه ووضع الجزء الأبيض من الكمامة ملامس للوجه عند ارتدائها.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت إن المخزن المصرى من "الكمامات" كافٍ تماماً ولا يوجد نقص، وهى من إنتاج مصرى خالص وباشتراطات من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن هناك إنتاجًا وافيًا، وليس هناك نقص والزيادة فى الإنتاج تصدر للخارج وهذا شىء طبيعى.

كما وجه قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة تشديد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية للوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من نقل العدوى فى ظل التفشيات الوبائية حول العالم، والتى منها وباء كورونا وهو ما يضمن عدم تسرب أى وباء.

وقال قطاع الطب الوقائى فى منشوراته الدورية للمستشفيات: يجب الارتكاز إلى اتباع التعليمات الوقائية للحد من نقل العدوى من خلال الحفاظ على ارتداء الكمامات والقفازات للأطباء والتمريض والعاملين أثناء التعامل مع المريض مع الحفاظ على بيئة العمل نظيفة خالية من أى نفايات خطرة أو غير خطرة مؤكدا أهمية التخلص الآمن من النفايات منعا لنقل أى عدوى محتملة.

 


الصحة

الكمامات

المواطنين

الكورونا

العدوي الفيروسية

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