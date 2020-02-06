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مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخميس، 06 فبراير 2020 02:17 م
مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله(أ ش أ)

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اقتحم 38 مستوطنا و20 طالبا يهوديا، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، وأوضحت مديرية الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا فى ساحات المسجد بشكل استفزازى بحماية شرطة الاحتلال.

وفى السياق ذاته.. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، حاجزا عسكريا مفاجئا في شارع نفق بلدة بدو المؤدي إلى 10 بلدات وقرى شمال غرب القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها؛ ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وكانت شبكة "روسيا اليوم"ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بمنطقة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده على الفور ، مشيرة إلى ان قوات الاحتلال أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعيد فتحها مجددًا.

يأتي ذلك تزامنا مع استشهاد شرطي فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها  فجر اليوم الخميس في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن الرقيب أول في الشرطة الخاصة بمدينة جنين "طارق أحمد لؤي بدوان"،  استشهد جراء إصابته فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تصديه لاقتحام المدينة لهدم منزل الأسير "أحمد أبو القنبع".
 
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الأربعاء، استشهاد فتى فلسطينى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية، وذكرت الوزراة - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الفتى محمد الحداد (17 عاما) استشهد عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الإثنين الماضي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط مدينة الخليل.

 

مستوطنون

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

قوات الاحتلال

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