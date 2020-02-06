مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم 38 مستوطنا و20 طالبا يهوديا، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، وأوضحت مديرية الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا فى ساحات المسجد بشكل استفزازى بحماية شرطة الاحتلال.
وفى السياق ذاته.. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، حاجزا عسكريا مفاجئا في شارع نفق بلدة بدو المؤدي إلى 10 بلدات وقرى شمال غرب القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها؛ ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.
وكانت شبكة "روسيا اليوم"ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بمنطقة باب الأسباط قرب المسجد الأقصى، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده على الفور ، مشيرة إلى ان قوات الاحتلال أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعيد فتحها مجددًا.
يأتي ذلك تزامنا مع استشهاد شرطي فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها فجر اليوم الخميس في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية.
وأصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الإثنين الماضي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط مدينة الخليل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة