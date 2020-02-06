مدير أورام دمياط: امكانية رجوع مرض الأورام واردة حسب نوع المرض ومرحلته

دمياط معتز الشربينى

قال الدكتور طارق هيكل، مدير معهد أورام دمياط، إنه يوجد كثير من الأسئلة الحائرة التى تتبادر لذهن مريض الأورام بسبب حالة القلق والتوتر التى يعيشها فى رحلة العلاج، مضيفا أن أكثر الأسئلة التى يطرحها المريض، هل ممكن المرض يرجع تاني بعد الشفاء منه؟، لافتًا إلى أن هذا هو أكثر سؤال يتردد، ويكون الرد ثقيل على قلب الطبيب، لأن من واجبنا نقل المعلومة بصدق قدر المستطاع.

وأوضح هيكل فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن القلق من المستقبل طبيعى جدا عند مريض الأورام وعند أقاربه، لافتًا إلى أن لا حد يستطيع ضمانه تأكيد عدم عودة المرض مرة أخري بعد العلاج، متمنيا الشفاء لكل المرضى.

وأضاف هيكل، أن فائدة العلاج ترجع ما بعد الجراحة إلى تقليل احتمالية ارتجاع المرض، ورجوع المرض يكون حسب نوع السرطان ومرحلته وحسب العلاج ونتائجه وعوامل أخرى، لكن النتائج دائما بيد الله، متابعا: "مش مطلوب من المريض إنه يشغل باله بالقصة دى لأنها بيد الله وحده، المطلوب منه بس أن يلتزم بالتعليمات الطبية والعلاج فقط ويترك كل شيء على ربنا".

وأشار إلى أن عمل أشعة وتحليل دم ومسح ذري كل يوم لا يمنع أن المرض يرجع، لافتا إلى أن الدراسات تقول ضرورة المتابعة حسب المرض والمرحلة حتى يكون له فائدة، موجها نصيحة لكل مريض: "حاول تعيش حياتك بدون قلق لأن خوفك وقلقك مش هيغير حاجة لكن هيفسد حياتك".

وكان فريق طبى بمعهد الأورام بدمياط بإشراف الدكتور طارق هيكل، مدير المعهد قد نجح فى استئصال ورم سرطاني لسيدة مسنة يبلغ حجمه 40 سم، فى المبيض وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد فريد والدكتور محمد منير، والدكتور خالد سالم، و استشاري التخدير الدكتور سامح الغريب و دكتور إيمان سامى، وأكد الفريق الطبى أن الحالة مستقرة ومازالت تحت العناية و المتابعة.