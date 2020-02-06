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مديرية الصحة بالجيزة تطلق ندوات وجولات ميدانية للتوعية بالوقاية من كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 07:00 ص
مديرية الصحة بالجيزة تطلق ندوات وجولات ميدانية للتوعية بالوقاية من كورونا ندوة للتوعية بفيروس كورونا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المديرية تنفذ ندوات وجولات ميدانية، من خلال فرق انتشار، لتوعية المواطنين وشرح طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد الذى ظهر في الصين وعدد من الدول، مشيرا إلى أن هناك مستلزمات طبية بكميات كبيرة موجودة بمخازن مديرية الصحة وذلك ضمن خطة الوزارة التى أعلنتها لوقاية من الفيروس.
 
وأضاف مدير صحة الجيزة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة طوارئ في المديرية مثل باقى المديريات بالمحافظات لنشر التوعية بالفيروس الجديد، مؤككدا أن المديرية ترصد باستمرار أي شائعات أو معلومات مغلوطة وتعمل على تصحيحها، مشيرا إلى أى معلومات يتم الإعلان عنها من خلال وزارة الصحة بشكل يومى ويتم اصدار نشرة يومية من الوزارة.
 
وكان قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، وجه وكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة تشديد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية للوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من نقل العدوى فى ظل التفشيات الوبائية حول العالم، والتى منها وباء كورونا وهو ما يضمن عدم تسرب أى وباء.
 
وقال قطاع الطب الوقائى فى منشوراته الدورية للمستشفيات: يجب الارتكاز إلى اتباع التعليمات الوقائية للحد من نقل العدوى من خلال الحفاظ على ارتداء الكمامات والقفازات للأطباء والتمريض والعاملين أثناء التعامل مع المريض مع الحفاظ على بيئة العمل نظيفة خالية من أى نفايات خطرة أو غير خطرة مؤكدا أهمية التخلص الآمن من النفايات منعا لنقل أى عدوى محتملة.
 
وشدد قطاع الطب الوقائى على أهمية التخلص من النفايات الخطرة بالمحارق المعتمدة فى وزارة الصحة، وأكد قطاع الطب الوقائى أهمية التأكيد على ارتداء الكمامات والحرص الشديد على النظافة فى العيادات الخارجية وغرف العمليات وغرف حجز المرضى.
 
 

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