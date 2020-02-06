محافظ مطروح: 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الكهرباء المتهالكة

مطروح – حسن مشالي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعاً لمناقشة تلبية المطالب والاحتياجات وتطوير المشروعات الخدمية، لأهالي مركز ومدينة النجيلة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، وممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة ورؤساء القرى التابعة، ومديري المديريات والإدارات المعنية، ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من زيارة المحافظ لمدينة النجيلة، والاستماع لمطالب المواطنين، وتقدم النائب سليمان فضل العميري بها.

و أسفر الاجتماع عن صدور قرارات بتلبية الاحتياجات في عدة قطاعات، للتيسير عن المواطنين، ففي قطاع الكهرباء صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمبلغ 10 ملايين جنيه، لإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الكهرباء المتهالكة بقرية المثاني، في مركز النجيلة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومجلس المدينة ومديرية الإسكان بالمحافظة، والانتهاء منها فى شهر مايو المقبل، والتوجيه بالبدء فى تجديد شبكة كهرباء تجمع أبو الأسود بالمثاني والاستفادة من الأعمدة المنقولة بعد رفع كفاءتها بمنطقة أخرى.

ووجه المحافظ، لشركة الكهرباء، بمراجعة وصيانة الأعمدة وشد الأسلاك الهوائية بالتوابع وصولاً إلى القرى، ودراسة استبدال محول كهرباء النجيلة البحرية، بمحول بطاقة أكبر، مع مراجعة كشافات وأعمدة الإنارة.

كما صدق المحافظ على التكلفة المالية، لمقايسة أعمال الكهرباء، لتشغيل غراب مياه قرية الزغيرات بمبلغ 161 ألف جنيه و الموافقة على مبلغ 500 ألف جنيه، يتم إدراجها ضمن خطة العام المقبل، لنقل الكابلات الأرضية المتجهة إلى مكثف المياه بالنجيلة البحرية وتوسعة الشارع.

فى قطاع الطرق وجه محافظ مطروح بإعداد مخطط تطوير ميدان مدخل المدينة بعد تصغيره وعمل دوران ( يوتيرن) لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق بين مديرية الاسكان والطرق وإدارة المرور ،وبدارسة رصف طريق أولاد فضل حتى الطريق الدولي بطول500 م، ورفع كفاءة طريق النجيلة البحرية بطول 3 كم وترميم الطريق الموازى لميناء النجيلة . كذلك إدراج توسعة طريق النجيلة البحرية فى الاتجاهين خلال خطة عام 2020/2021، من خلال جهاز التعمير، ورفع كفاءة شارع النجيلة الرئيسي، وإدراج رصف طرق لمسافة 4 كيلومتر ضمن خطة العام المالي 2020/2021 من خلال مديرية الطرق.

ووافق محافظ مطروح، على توسعة مركز شباب النجيلة، لمسافة 50متر شرقاً، لإنشاء ملعب قانوني، بالتنسيق مع إدارة الأملاك، لعرضه على المجلس التنفيذي بالمحافظة، للموافقة على تخصيص الأرض، للبدء فى أعمال التوسعة، بالإضافة إلى رصف طريق بطول 50 متر وعمل حديقة داخل المركز.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع وزارة العدل لمقترح إنشاء مكتب شهر عقاري نموذجي، لخدمة أهالي النجيلة، وعرض المقايسات وكروكي بالموقع، لتخصيص الأرض المقترحة، لعرضها على المجلس التنفيذي.

والتوجيه لإدارة مرور مطروح، بتوجيه لجنة كل 15 يوما، لتيسير الإجراءات المرورية وتراخيص السيارات، ومخاطبة قطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية للإسراع فى تدعيم السجل المدني بماكينة تصوير، لخدمة أهالي النجيلة والتيسير عليهم.

وفى قطاع التعليم، تمت الموافقة على إدراج إنشاء مدرسة إعدادي ثانوي بنات بالنجيلة، بعد الانتهاء من الدراسة التربوية الخاصة، بـ 40 طالبة إعدادي و30 طالبة ثانوي، ضمن خطة العام المالي المقبل 2020/2021 ، والتنسيق مع كلية الزراعة، جامعة مطروح، بشأن أعمال تشجير سور مدرسة النجيلة القبلية وتجميل ميدان مدخل المدينة، وعرض موقف إدراج مدرسة تجمع أولاد عطايا السمالوس.

كما تابع محافظ مطروح، موقف مدرسة النجيلة الثانوية الفنية، والموافقة على قيود الارتفاع حتى 15 مترا، لتكون مبانيها من طابق أرضى و3 علوي، ومتابعة تنفيذ الأعمال بمدرسة أبو بكر الصديق بالنجيلة البحرية، لتدخل العمل العام الدراسي المقبل ، وجارِ إدراج توسعة مدرسة الموامنة ضمن خطة عام 2020/2021

كما وجه محافظ مطروح، لقطاع مياه الشرب، بالدفع بسيارتين نقل مياه، لأهالي قرى النجيلة، بالإضافة إلى سيارتين بالمدينة، لتيسير وصول المياه إلى منازل الأهالي.

والتنسيق مع مشروع نقل الركاب، لزيادة أتوبيسات خط النجيلة- مرسى مطروح، ودراسة إقامة مبنى سكن اداري بالنجيلة.

و وجه محافظ مطروح، لإدارة حماية أملاك الدولة، بعرض موقف تقنين الأراضي بالنجيلة، مع سرعة بحث الطلبات وتوعية المواطنين.