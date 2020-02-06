سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح: 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الكهرباء المتهالكة

الخميس، 06 فبراير 2020 06:34 م
محافظ مطروح: 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الكهرباء المتهالكة جانب من الاجتماع
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعاً  لمناقشة تلبية المطالب والاحتياجات وتطوير المشروعات الخدمية، لأهالي مركز ومدينة النجيلة،  بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، وممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة ورؤساء القرى التابعة، ومديري المديريات والإدارات المعنية، ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من زيارة المحافظ لمدينة النجيلة، والاستماع لمطالب المواطنين، وتقدم النائب سليمان فضل العميري بها.  

و أسفر الاجتماع عن صدور قرارات بتلبية الاحتياجات في عدة قطاعات، للتيسير عن المواطنين،  ففي قطاع الكهرباء صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمبلغ 10 ملايين جنيه، لإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكة الكهرباء المتهالكة بقرية المثاني، في مركز النجيلة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومجلس المدينة ومديرية الإسكان بالمحافظة، والانتهاء منها  فى شهر مايو المقبل، والتوجيه بالبدء فى تجديد شبكة كهرباء تجمع أبو الأسود بالمثاني والاستفادة من الأعمدة المنقولة بعد رفع كفاءتها بمنطقة أخرى.

ووجه المحافظ، لشركة الكهرباء، بمراجعة وصيانة الأعمدة وشد الأسلاك الهوائية بالتوابع وصولاً إلى القرى، ودراسة استبدال محول  كهرباء النجيلة البحرية، بمحول بطاقة أكبر، مع مراجعة كشافات وأعمدة الإنارة.

كما صدق المحافظ على التكلفة المالية، لمقايسة أعمال الكهرباء، لتشغيل غراب مياه قرية الزغيرات بمبلغ 161 ألف جنيه و الموافقة على مبلغ 500 ألف جنيه، يتم إدراجها ضمن خطة العام المقبل، لنقل الكابلات الأرضية المتجهة إلى مكثف المياه بالنجيلة البحرية وتوسعة الشارع.

فى قطاع  الطرق وجه محافظ مطروح  بإعداد مخطط تطوير ميدان مدخل المدينة بعد تصغيره وعمل دوران  ( يوتيرن) لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق بين مديرية الاسكان والطرق وإدارة المرور ،وبدارسة رصف طريق أولاد فضل حتى الطريق الدولي بطول500 م، ورفع كفاءة طريق النجيلة البحرية بطول 3 كم وترميم  الطريق الموازى لميناء النجيلة . كذلك إدراج توسعة طريق النجيلة البحرية فى الاتجاهين  خلال خطة عام 2020/2021، من خلال جهاز التعمير، ورفع كفاءة شارع النجيلة الرئيسي، وإدراج رصف طرق لمسافة 4 كيلومتر ضمن خطة العام المالي 2020/2021 من خلال مديرية الطرق.

ووافق محافظ مطروح، على توسعة مركز شباب النجيلة، لمسافة 50متر شرقاً، لإنشاء ملعب قانوني، بالتنسيق مع إدارة الأملاك، لعرضه على المجلس التنفيذي بالمحافظة، للموافقة على تخصيص الأرض، للبدء فى أعمال التوسعة، بالإضافة إلى رصف طريق بطول 50 متر  وعمل حديقة داخل المركز.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع وزارة العدل لمقترح إنشاء مكتب شهر عقاري نموذجي، لخدمة أهالي النجيلة، وعرض المقايسات وكروكي بالموقع، لتخصيص الأرض المقترحة، لعرضها على المجلس التنفيذي.

والتوجيه لإدارة مرور مطروح، بتوجيه لجنة كل 15 يوما، لتيسير الإجراءات المرورية وتراخيص السيارات، ومخاطبة قطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية للإسراع فى تدعيم السجل المدني بماكينة تصوير، لخدمة أهالي النجيلة والتيسير عليهم.

وفى قطاع التعليم، تمت الموافقة على إدراج إنشاء مدرسة إعدادي ثانوي بنات بالنجيلة، بعد الانتهاء من الدراسة التربوية الخاصة، بـ 40 طالبة إعدادي و30 طالبة ثانوي، ضمن خطة العام المالي المقبل 2020/2021 ، والتنسيق مع كلية الزراعة، جامعة مطروح، بشأن  أعمال  تشجير سور مدرسة النجيلة القبلية وتجميل ميدان مدخل المدينة، وعرض موقف إدراج مدرسة تجمع أولاد عطايا السمالوس.

كما تابع محافظ مطروح، موقف مدرسة النجيلة الثانوية الفنية، والموافقة على قيود الارتفاع حتى 15 مترا، لتكون مبانيها من طابق أرضى و3 علوي، ومتابعة تنفيذ الأعمال بمدرسة أبو بكر الصديق  بالنجيلة البحرية، لتدخل العمل العام الدراسي  المقبل ، وجارِ إدراج توسعة مدرسة الموامنة ضمن خطة عام 2020/2021

كما وجه محافظ مطروح، لقطاع مياه الشرب، بالدفع بسيارتين نقل مياه، لأهالي قرى النجيلة، بالإضافة إلى سيارتين بالمدينة، لتيسير وصول المياه إلى منازل الأهالي.

والتنسيق مع مشروع نقل الركاب، لزيادة أتوبيسات خط النجيلة- مرسى مطروح، ودراسة إقامة مبنى سكن اداري بالنجيلة.

و وجه محافظ مطروح، لإدارة حماية أملاك الدولة، بعرض موقف تقنين الأراضي بالنجيلة، مع سرعة بحث الطلبات وتوعية المواطنين.

 

 


محافظة مطروح

مدينة النجيلة

خدمات المواطنين

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ مطروح يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان ويوجه بتنظيم ندوات تثقيفية.. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 05:50 م

نائب محافظ مطروح تجري أول جولة ميدانية لمتابعة الخدمات وتطوير الكورنيش

الأحد، 02 فبراير 2020 06:12 م

محافظة مطروح تكشف تفاصيل استقبال العائدين من الصين وإخلاء مستشفى النجيلة

الأحد، 02 فبراير 2020 01:25 ص

هيئة حماية الشواطئ تخاطب محافظة مطروح لإزالة مخالفات مارسليا بيتش 4 وهاسيندا بالساحل الشمالى على نفقتهما.. ارتكبا مخالفات عرضت قرى مجاورة للنحر وتراكم الأعشاب.. والأقمار الصناعية تكشف تآكل 25 مترا من الشاطئ

الجمعة، 31 يناير 2020 01:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة