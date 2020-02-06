محافظ القليوبية يبحث استعدادات الفصل الدراسى الثانى وطرق الوقاية من الأمراض

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة الاهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها باستمرار، وذلك للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس، وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة، ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية ومن بينها الفيروسات مثل كورونا وإنفلونزا الطيور وغيرها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومديرى مديريات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة، لبحث الاستعدادات للنصف الثانى من العام الدراسى ووضع خطة دقيقة وطرق وقاية فعالة لمواجهة الفيروسات الموسمية.

وناقش الاجتماع، خطة المحافظة للوقاية من جميع الأمراض المعدية المعروفة، وكذا من فيروسات إنفلونزا الطيور وكورونا، وأهم التجهيزات والإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها، وكذلك استعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمحافظة للتعامل مع أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور وفيروس كورونا الموجود فى بعض الدول حاليا، مع استمرار حملات النظافة والتطهير وإزالة الباعة الجائلين خاصة فى مناطق تواجد الطلاب حرصا على صحتهم وسلامة أغذيتهم.

وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة الدولة تبذل جهدًا كبيرًا، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضمان وجود منظومة صحية متكاملة كأحد الركائز الفعالة التى تسهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مشددًا على توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل.

وألمح، إلى ضرورة متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الصحى التى وضعتها وزارة الصحة للتصدى لفيروس كورونا المستجد لمنع دخوله البلاد ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة.

كما وجه الهجان، مديرى المديريات بالمحافظة ومجالس المدن والأحياء والأزهر والكنيسة، بضرورة التعاون والتكاتف من أجل توعية المواطن القليوبى وذلك عبر عدد من الندوات والمؤتمرات التثقيفية.



محافظ القليوبية يبحث استعدادات الفصل الدراسى الثانى



محافظ القليوبية يبحث استعدادات الفصل الدراسى الثانى



محافظ القليوبية يبحث استعدادات الفصل الدراسى الثانى