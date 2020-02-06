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محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة 2000 لاعب

الخميس، 06 فبراير 2020 02:53 م
محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه بمشاركة 2000 لاعب محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه
أسيوط/ ضحا صالح

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شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس ختام بطولة الجمهورية التنشيطية للاعبي الكاراتيه والتي أقامها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة في الفترة من 3 فبراير وحتى 5 فبراير الجاري بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي بمدينة الأربعين بمشاركة أكثر من 2000 لاعب من مختلف محافظات الجمهورية من الجنسين من سنة 5 سنوات وحتى 18 سنة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور عبدالله فرغلي رئيس فرع الاتحاد المصري للكاراتيه بأسيوط وصالح عتريس عضو الاتحاد المصري للكاراتيه ومحمد البشير رئيس حي غرب أسيوط وسيد زكريا وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد الغطريفي مدير عام المنشآت الرياضية بالمديرية والشباب والأطفال المشاركين في البطولة.

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري وسط ترديد من المحافظ والقيادات والشباب المشارك في البطولة ثم كلمة الترحيب من وكيل وزارة الشباب والرياضة وصالح عتريس عضو الاتحاد المصرى للكاراتيه.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر والتحية لكل الشباب والأطفال المشارك في البطولة وطالبهم بالتفوق والسعي لتميز والحصول على البطولات والجوائز المحلية والدولية لرفع اسم مصر عاليًا وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية فضلًا عن تعميق قيم الحب والانتماء لبلدنا الغالي مصر داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

وتم خلال الاحتفال استعراض بعض الفقرات الرياضية وعروض الكاراتيه للشباب المتميز في البطولة ثم العروض الجماعية للأطفال والشباب ثم توزيع الميداليات وشهادات التقدير على الفائزين في البطولة والحكام المتميزين.

وفي نهاية الاحتفالية أهدى وكيل وزارة الشباب والرياضة درع المديرية لمحافظ أسيوط لاهتمامه بالرياضة ودعمه الكامل للمتميزين رياضيًا وتكريمهم فى مختلف المسابقات والبطولات.

محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه (1)
 
محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه (2)
 
محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه (3)
 
محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه (4)
 
محافظ أسيوط يشهد ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه (5)

اسيوط

بطولة الجمهورية

الكاراتية

الشباب والرياضة

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