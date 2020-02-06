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ما هى التهابات الغدد اللبنية عند السيدات؟

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص
ما هى التهابات الغدد اللبنية عند السيدات؟ التهاب الغدد اللبنية فى الثدى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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التهاب الغدد اللبنية من أبرز المشاكل التى تعانى منها السيدات وهو عبارة عن التهاب شديد فى الثدى وفى الغالب يصيب الامهات المرضعات  وفى الغالب يكون نتيجة اضطرابات الهرمونات وتجمع الافرازات فى الغدد اللبنية، وحسب ما ذكره موقع  mayoclinic فإن هناك علامات تدل على الاصابة بالغدد اللبنية.

 

علامات الإصابة بالتهاب الغدد  اللبنية

1:ألم شديد فى الثدى مع تورم واحمرار به.

2: ارتفاع درجة حرارة الجسم.

3: الشعور بالتعب والارهاق الشديد فى الجسم.

4:ألم شديد فى الثدى وخصوصا أثناء وقت الرضاعة الطبيعية.

5:وجود كتلة مؤلمة فى الثدى تدل على الالتهاب الشديد.

 

ويكون التشخيص عن طريق فحص الثدى جيدا لاكتشاف الالتهاب أو عن طريق تصوير الثدى بالموجات الصوتية بالسونار، أو فحص الماموجرام، كما يتم  اجراء تحليل لإفرازات الثدى.

وفى هذه الحالة يصف الطبيب بعض الأدوية التى تساعد على علاج الالتهاب ومنها المضادات الحيوية و أدوية مضادة للالتهاب والمسكنات.

كما ذكر الموقع بعض النصائح للأم المرضعة لحمايتها من التهابات الثدى والاحتقان وهى:

1:ينصح بالرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة حتى لا يتعرض الثدى للالتهاب والاحتقان.

2:ينصح بعد الرضاعة الطبيعية بعمل كمادات على الثدى لتخفيف الألم والالتهاب.

3:يجب ارتداء حمالة صدر طبية حتى لا تؤثر على صحة الثدى وتسبب الاحتقان والالتهاب.

4: تجنب حبس الحليب فى الثدى ، فيسبب ذلك التهابات شديدة فى الثدى والتهاب الغدة اللبنية.

 


التهاب الغدد اللبنية

الثدى

سرطان

غدد

التهاب

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