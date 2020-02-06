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كوريا الجنوبية تعلن عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 07:44 ص
كوريا الجنوبية تعلن عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا تفشى فيروس كورونا
أ ش أ ووكالات الأنباء

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، اكتشاف 4 حالات إضافية جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية، ما أدى لارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بهذا المرض في البلاد إلى 23 مصابا منهم مريض خرج من المستشفى بعد تعافيه من المرض.وصرح مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنه تم التأكد من 4 حالات اضافية للإصابة بفيروس كورونا الجديد. 3 منهم كوريون من أسر المرضى السابقين والذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هو سائحة صينية دخلت البلاد بهدف السياحة، بحسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وتجري السلطات الصحية الفحوصات المرجعية لتحديد الأشخاص الذين اتصلوا بالمرضى الجدد.

من جهة أخرى ، أعلنت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، عن تعافى أول مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد، وخروجه من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن المريض مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا .. مشيرة إلى أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا الجديد" يوم 24 يناير الماضي بعد يومين فقط من عودته من مدينة "ووهان" الصينية.

وأفادت إدارة المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الأطباء وافقوا على خروجه من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 18 حالة.

 


فيروس كورونا

كورونا

كوريا الجنوبية

الصين

ووهان

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