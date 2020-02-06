قصر ثقافة توشكى بأسوان يخرج للنور أخيرًا.. "التخطيط" توافق على دعم الموقع قبل أيام من الافتتاح.. المكان يقدم خدمة ثقافية ومجتمعية لأبناء النوبة.. الأهالى: أول صرح ثقافى نوبى.. وسيساعد على حفظ التراث والفلكلور

أسوان – فريق المحافظات

فى قلب النوبة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، شيدت وزارة الثقافة صرحاً ثقافياً جديداً هو "قصر ثقافة توشكى"، الذى سيساهم بدوره فى تقديم خدمات ثقافية ومجتمعية تساعد على إبراز التراث والفلكور والثقافة النوبية، التى لا زال يحافظ عليها عدد كبير من أهالى النوبة، ويتوارثونها فيما بينهم، من كافة ألوان الفنون الثقافية والحرف اليدوية المشهور بها أبناء النوبة.

"اليوم السابع" يرصد اللمسات الأخيرة على موقع قصر ثقافة توشكى الذى يجري إنهاء الإنشاءات والتشطيبات واللمسات النهائية فيه قبل افتتاحه قريباً، خاصة بعد موافقة وزارة التخطيط على دعم المكان والشوارع المؤدية إليه.

وقال محمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، لـ"اليوم السابع"، إن قصر ثقافة توشكى الجديد يقع بمركز ومدينة نصر النوبة في محافظة أسوان، وتبلغ مساحة القصر الجديد نحو 1245 مترا مربعا، ويتكون من مسرح يسع 160 كرسيا، وقاعات أنشطة ومعلومات ومكاتب إدارية وعامة ومراسم ولاند سكيب، وتم تصميم قصر الثقافة على الطراز النوبى ليتناسب مع طبيعة السكان.

وأكد المهندس عماد بيومى، المسئول عن أعمال إنشاء قصر ثقافة توشكى الجديد بنصر النوبة بمحافظة أسوان، أنه جارٍ الانتهاء من إنشاءات القصر ليكون جاهزا للافتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحاً أن قصر الثقافة يقع على مساحة 1245 مترا مربعا، ويتكون من طابقين ومسرح يسع لنحو 250 كرسيا، وقاعات أنشطة ومعلومات ومكاتب إدارية وعامة ومراسم ولاند سكيب وقاعة تكنولوجيا معلومات وغرف للممثلين ومخزن للديكور وقاعة للحرف والفنون التشكيلية وقاعة لأنشطة الطفل.

ومن جانبهم، عبر أهالى مركز نصر النوبة عن سعادتهم ببناء وتشييد هذا الصرح الثقافى، الذى اعتبره بيت الفن والفلكلور النوبى، وفى هذا الصدد أشار وجيه حسن من أهالى قرية عنيبة بمركز نصر النوبة، إلى أن أبناء النوبة يعتبرون هذا المكان هو الصرح الثقافى الأول الذى ينطق باسم الثقافة النوبية والذى خصص لذلك، نظراً لأن أبناء النوبة يمارسون ثقافاتهم عن طريق تقديم عروض وكافة ألوان وأشكال الفاعليات الثقافية الخاصة بهم داخل قصور الثقافة العامة المنتشرة بالمحافظة، دون أن يكون لهم صرح خاص بهم يعبرون فيه عن ثقافتهم وتقاليدهم، موجهاً الشكر لوزارة الثقافة وقيادات الحكومة على ما بذلوه من جهود لإخراج هذا الصرح الثقافى لأبناء النوبة.

ومن جانبه، قال ياسين عبد الصبور عضو مجل النواب عن دائرة نصر النوبة، إنه التقى بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للتشاور حول المستجدات لطلبات الوحدة المحلية والأهالى بقرى دائرة مركز ومدينة نصر النوبة، ومنها استعراض آخر التستعدادت التى تجرى على قدم وساق لفعاليات افتتاح قصر ثقافة توشكى والمقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الآثار ومحافظة أسوان والجهات المعنية، لاستقبال الوفود، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب لوضع خطة دعم لتجميل مداخل ومخارج قرية توشكى لتتزين وتتجمل، من خلال إعادة رصف وتأهيل الطرق وسد العجز والمستلزمات لتكون جاهزة لاستقبال كبار الوزراء والزوار.

وأوضح نائب النوبة، بأن وزيرة التخطيط من جانبها، أبدت عن موافقتها على طلبه والتعاون فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالدعم ليخرج الافتتاح فى أبهى صوره المشرفة التى تليق بالنوبة وأهلها، لافتاً إلى أنه بجانب ذلك تقدم بطلب لإدراج قرية إبريم بنصر النوبة ضمن خطة الدولة للقرية الطموحة، ليعرب نائب النوبة عن شكره وتقديره لوزيرة التخطيط لما تقدمه من تعاون صادق بجهود بارزة وملموسة لقرى النوبة خلال كافة المحافل والفعاليات التى تشهدها الدائرة، مشيدا بحرصها على التجاوب والتفاعل الإيجابى مع الطلبات التى تخص أبناء النوبة وأسوان.



الفلكلور النوبى



عروض نوبية فى قرية توشكى



قصر ثقافة توشكى أثناء عملية الإنشاءات