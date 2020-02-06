قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

كتبت آمال رسلان

تحفة معمارية من طراز فريد قابعة فى منطقة مصر الجديدة لما يقارب القرن من الزمان، تلفت انتباه كل من تقع عيناه عليها، ولكن بمرور الزمن ومع غياب الاهتمام وعمليات الترميم ظهر عليها عوامل الزمن فأفقدها الكثير من جمالها، إنه قصر البارون إمبان الذى ارتبط اسمه بالكثير من الأساطير والروايات الخيالية التى نسجها المحيطون به.



القصر خضع لما يقرب من عامين إلى عملية ترميم كبيرة أعادت له الحياة من جديد، وأظهرت ما يتميز به القصر من طراز مستوحى من العمارة الهندية، والذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، والذى جاء إلى مصر من الهند فى نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.



وبخطوات متسارعة تعمل وزارة السياحة والآثار على وضع اللمسات النهائية لعملية ترميم قصر البارون فى منطقة مصر الجديدة، استعدادا لحفل افتتاح خلال الشهر الجارى يجذب أنظار العالم من جديد لمصر، وهى المرة الأولى فى تاريخ القصر الذى يعد تحفة معمارية فريدة التى تتم له عملية ترميم متكاملة.



ويتابع الدكتور العنانى العمليات النهائية للترميم، حيث يجرى زيارات بين وقت وآخر لتفقد أعمال التشطيبات النهائية للقصر، وخاصة الحديقة وأعمال ترميم عربة ترام مصر الجديدة القديمة والمعروضة بالحديقة، والقاعات المختلفة للقصر والبدروم الذى سيجرى تجهيزه تمهيدًا لتحويلة إلى مدرسة للتربية المتحفية لنشر الوعى الأثرى لدى الاطفال، وحجرة التحكم الإلكترونى ونظام تأمين القصر.



وقال العنانى، إن جميع العمليات تقريبا انتهت، لافتًا إلى أنها أول عملية ترميم متكاملة لقصر البارون، بتكلفة أكثر من 100 مليون جنيه، منها ما يقرب من 15 مليون من دولة بلجيكا والباقى من الدولة المصرية، وأوضح العنانى، أنه تم تحديد أسعار التذاكر لدخول القصر بعد افتتاحه، مشيرًا إلى أنها ستكون رخيصة فى البداية لحين الترويج له بالشكل الكافى.



وأشار إلى أن التذاكر ستكون فى متناول الجميع، وستكون 100 جنيه للأجنبى و50 للطالب الأجنبى، وللمصريين 20 جنيها و10 للطلاب، فضلاً عن أن كل المصريين فوق 60 سنة الزيارة مجانية.



وقد أنهت وزارة السياحة والاثار حتى الآن 95% من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم قد انتهت ويقوم فريق العمل الان بوضع اللمسات النهائية له بالإضافة إلى القيام بأعمال إعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضًا يروى تاريخ حى هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدنى بمصر، بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر.



وسيشمل القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.



وبدأت عملية ترميم القصر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم التدعيم الإنشائى لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من تنظيف وترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به.