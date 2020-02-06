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قرينة ملك البحرين تشيد بالشراكة مع الامارات فى مجالات الأمن الغذائى

الخميس، 06 فبراير 2020 02:49 م
قرينة ملك البحرين تشيد بالشراكة مع الامارات فى مجالات الأمن الغذائى جانب من اللقاء
كتب كامل كامل

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استقبلت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين، رئيسة المجلس الاستشارى للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعى قصر الروضة صباح اليوم الخميس،  مريم بنت سعيد حارب المهيرى وزيرة الدولة للأمن الغذائى بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارتها للمملكة بحضور المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانى وعدد من المسؤولين.

 واستهلت قرينة البحرين اللقاء بالترحيب بالوزيرة، واستعرضت بإيجاز ما يحظى به القطاع الزراعى فى مملكة البحرين من رعاية واهتمام، وما قامت به المملكة من خطوات لتعزيز منظومة الأمن الغذائى وتوفير الغذاء، من بينها تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائى لتكثيف التمويل الزراعى والحيواني، وتطوير التقنيات الزراعية، والتوسع الاستثمارى فى المشاريع الزراعية والغذائية داخلياً وخارجياً إلى جانب جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة مع متابعة مستويات التخزين مقارنة بالاستهلاك.

 وأشادت رئيسة المجلس الاستشارى للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعى فى هذا الصدد بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع دولة الأمارات العربية المتحدة من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الأمن الغذائى ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث فى كافة المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، متمنية أن تعود هذه الشراكة بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.

 من جانبها، قدمت وزيرة الدولة للأمن الغذائى بدولة الإمارات العربية المتحدة خالص الشكر للأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على جهودها الحثيثة واهتمامها بالقطاع الزراعى فى مملكة البحرين من خلال ترؤس سموها للمجلس الاستشارى لتنمية القطاع الزراعى وما قام به من مبادرات يأتى فى مقدمتها إقامة معرض دولى سنوى للحدائق يشار له بالبنان على مستوى المنطقة إلى جانب احتضان المزارعين من خلال أسواق عصرية تضمن الترويج للمنتج الزراعى المحلي، مؤكدة أن زيارتها تهدف لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين فى مجالات الأمن الغذائى وتمثل فرصة لتجاوز التحديات فى هذا القطاع الهام.

 


البحرين

الزراعة

الامن الغذائى

البحرين والامارات

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