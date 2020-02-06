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قبرص تشترى صواريخ مضادة للطائرات والسفن بقيمة 150 مليون يورو

الخميس، 06 فبراير 2020 09:33 م
قبرص تشترى صواريخ مضادة للطائرات والسفن بقيمة 150 مليون يورو صواريخ - أرشيفية
أ.ش.أ

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وقعت قبرص عقدين مع شركة أوروبية؛ لشراء صواريخ مضادة للطائرات والسفن على خلفية التوتر مع تركيا جراء استغلال احتياطيات المحروقات في شرق المتوسط.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - التي أوردت النبأ اليوم الخميس - أن الجيش القبرصي وقع، في ديسمبر الماضي، عقدا مع مصنع الصواريخ الأوروبي (إم.بي.دي.إيه.) بقيمة 150 مليون يورو، وشملت الصفقة توفير صواريخ أرض-جو قصيرة المدى من نوع (ميسترال).

ووقع المصنع عقدا آخر بقيمة 90 مليون يورو مع البحرية القبرصية لتوفير صواريخ مضادة للسفن من نوع "إكزوست " تعمل على بطارية ساحلية.

وأرسلت تركيا في الأشهر الأخيرة سفن تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي له الجزيرة.

وردا على التجاوزات التركية ضد قبرص والمياه الإقليمية، كشف مسئولون مطلعون أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يستعدون لفرض عقوبات على اثنين من الأتراك وتجميد أصولهم، ردا على عمليات التنقيب والحفر التي تقوم بها أنقرة قبالة جزيرة قبرص المقسمة.

 وبحسب شبكة بلومبرج، بحسب موقعها الإلكترونى، فإن قرار توقيع عقوبات على الأتراك تم التوصل له بعد اجتماع لدبلوماسى الاتحاد الأوروبى في بروكسل، الثلاثاء،ـ ذلك وفق ما أفاد به المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، في انتظار الأوراق القانونية وتوقيع الوزراء رسميا على القرار في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي حين أن الإجراءات العقابية لن تؤثر على الشركات التركية في قطاع الطاقة، إلا أنها تمثل تصعيدًا استثنائيًا ضد بلد ما زال مرشحًا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتتحدى أنقرة التحذيرات الدولية بشأن انتهاك القانون الدولي، قائلة انها ستواصل أنشطة التنقيب والحفر في المنطقة وسط نزاع مستمر مع قبرص بشأن حقوق التنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قبرص، فضلا عن مناوشات انقرة مع اثنيا في بحر إيجه.


قبرص

تركيا

الجيش القبرصى

اسلحه اوربيه

اخبار قبرص

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