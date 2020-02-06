فيديو .. شلل مرورى أعلى الدائرى باتجاه الرماية بسبب تصادم سيارتين

كتب أحمد عبد الهادى

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى، بسبب تصادم سيارة نقل بأخرى فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه وصلة المريوطية، وميدان الرماية وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى اكتوبر، بتصادم سيارتين، وعلى الفور تم انتقال قيادات الادارة العامة لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولة، وسحب الكثافات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، حركة السيارات بكافة المحاور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدار الـ 24 ساعة، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات، ونشرت الإدارة أرقام الإغاثة منها (01221110000 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة، وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.

وحذرت إدارة المرور خلال هطول الأمطار بسبب هطول الأمطار، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين و يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا.

كما شددت إدارة المرور، بتشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى اى اتجاه.