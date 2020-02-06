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فيديو.. سيدة صينية تهاجم رجال الشرطة بـ"ساطور" بعد رفضها دخول الحجر الصحى

الخميس، 06 فبراير 2020 06:13 م
فيديو.. سيدة صينية تهاجم رجال الشرطة بـ"ساطور" بعد رفضها دخول الحجر الصحى المراة الصينية بعد إلقاء القبض عليها
كتبت إيناس البنا

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هاجمت سيدة صينية ضباط شرطة باستخدام ساطور، عندما وصلوا إلى منزلها في مدينة ونتشو في الصين، لتنفيذ تعليمات بأخذها إلى الحجر الصحي.

وتظهر لقطات الكاميرا وفقًا لتقرير جريدة "mirror"، وجود ضباط الشرطة في مركز شرطة Xiedu في الممر خارج منزل السيدة المشتبه في إصابتها وهى تهددهم وتهاجمهم باستخدام ساطور، وقالت السلطات إنها وعدد من الأفراد الآخرين يُعتبرون خطرين على الصحة العامة من المحتمل أنهم تعرضوا لفيروس كورونا.

وكان الضباط يحاولون إقناع السيدة باصطحابها إلى منطقة الحجر الصحي المعينة في المقاطعة لمدة 14 يومًا للخضوع إلى الاختبارات والتقييم، للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس القاتل.

ومع ذلك، ورد أن المرأة رفضت التعاون، وأبقت بابها مقفلاً وأصرت على أنها لا تحتاج إلى اختبار أو الذهاب إلى الحجر الصحى، وقامت الشرطة بمحاولة اصطحابها، إلا أنهم وجدوها تلوح بساطور وتهدد  أي ضابط حاول اصطحابها.

المراة الصينية بعد إلقاء القبض عليها
المراة الصينية بعد إلقاء القبض عليها

في مقطع الفيديو يمكن سماع صوت شرطي معتقل يقول: "نحن نقلك فقط إلى المستشفى لإجراء اختبار، هذا أمر حكومي. سنأخذك بالقوة"، بينما تجيب: "لا أحتاج إلى الاختبار"، وتسبب الهجوم من السيدة إلى كسر أحد دروع الشرطة قبل أن تقتحم المجموعة منزلها ويقال إنهم أخضعوها بزجاجة من رذاذ الفلفل.

وقالت السلطات إنها اعتقلتها بتهمة عرقلة العدالة وتم إرسالها إلى منشأة الحجر الصحي في المقاطعة، حيث سيتم عزلها، وأكدت الشرطة أن الإجراءات الجنائية الرسمية ستستمر بعد إطلاق سراحها من الحجر الصحي.

الساطور المستخدم فى الهجوم على الشرطة
الساطور المستخدم فى الهجوم على الشرطة

يأتي ذلك وسط محاولات احتواء انتشار الفيروس القاتل الذى انتشر سريعًا منذ ظهوره في ديسمبر الماضي الذى أصاب حتى الآن 28 ألف شخص ويتسبب في وفاة 565 آخرين.

 


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