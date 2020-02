فيديو.. سيدة صينية تهاجم رجال الشرطة بـ"ساطور" بعد رفضها دخول الحجر الصحى

هاجمت سيدة صينية ضباط شرطة باستخدام ساطور، عندما وصلوا إلى منزلها في مدينة ونتشو في الصين، لتنفيذ تعليمات بأخذها إلى الحجر الصحي.

وتظهر لقطات الكاميرا وفقًا لتقرير جريدة "mirror"، وجود ضباط الشرطة في مركز شرطة Xiedu في الممر خارج منزل السيدة المشتبه في إصابتها وهى تهددهم وتهاجمهم باستخدام ساطور، وقالت السلطات إنها وعدد من الأفراد الآخرين يُعتبرون خطرين على الصحة العامة من المحتمل أنهم تعرضوا لفيروس كورونا.

Woman hacks at police with cleaver after refusing to be taken into quarantine https://t.co/QJbObl1lmz pic.twitter.com/bqCo9oVSPm