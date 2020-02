فتاة تشارك بفيديو "سيلفى" لخلو الشوارع والمزارات السياحة فى بكين

شاركت فتاة صينية لحظات بكاميراتها من العاصمة الصينية بكين نقلت فيها مشهد الشوارع والمزارات السياحية الان، حيت تجولت الفتاة في شوارع الصين بعد تفشى فيروس كورونا القاتل فى المدن الأخرى، وانتقاله إلى العديد من دول العالم، وظهرت الفتاة أمام بعض الميادين الرئيسية والمعالم السياحية وأهمها القصر الإمبراطوري أو المدينة المحرّمة الذي دائما ما يعج بالسياح ولكنه خلى من الجميع بسبب مخاوف عدوى كورونا، علما بأن بكين مدينة تعج عادة بأكثر من 20 مليون نسمة وفيروس كرورنا أخاف سكانها.

How has the #CoronavirusOutbreak impacted life in China?



We take a walk around the empty streets of Beijing, a city typically teeming with 20+ million residents #coronavirus #新型肺炎 pic.twitter.com/fmTW1dTv2c