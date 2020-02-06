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فتاة تشارك بفيديو "سيلفى" لخلو الشوارع والمزارات السياحة فى بكين

الخميس، 06 فبراير 2020 11:01 ص
فتاة تشارك بفيديو "سيلفى" لخلو الشوارع والمزارات السياحة فى بكين الفتاة تشارك لحظات خلو الشوارع
كتب محمد شعلان

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شاركت فتاة صينية لحظات بكاميراتها من العاصمة الصينية بكين نقلت فيها مشهد الشوارع والمزارات السياحية الان، حيت تجولت الفتاة في شوارع الصين بعد تفشى فيروس كورونا القاتل فى المدن الأخرى، وانتقاله إلى العديد من دول العالم، وظهرت الفتاة أمام بعض الميادين الرئيسية والمعالم السياحية وأهمها القصر الإمبراطوري أو المدينة المحرّمة الذي دائما ما يعج بالسياح ولكنه خلى من الجميع بسبب مخاوف عدوى كورونا، علما بأن بكين مدينة تعج عادة بأكثر من 20 مليون نسمة وفيروس كرورنا أخاف سكانها.

 

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الخميس، تسجيل 564 وفاة و28060 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بتسجيل 3694 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد و73 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، بواقع 70 حالة وفاة في مقاطعة (هوبي) ووفاة واحدة في كل من (تيانجين) و(هيلونج جيانج) و(قويتشو).

 

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الفتاة تشارك لحظات خلو الشوارع
الفتاة تشارك لحظات خلو الشوارع

 

وأضافت اللجنة أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.. مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.

 

وسجلت منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة 21 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

 

وأنشأت مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) 132 موقعا للحجر الصحي، لتوفير أكثر من 12500 سرير للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى الذين تأكدت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


الصين

فيروس كورونا

وفيات كورونا

فتاة صينية

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