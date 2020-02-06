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الخميس، 06 فبراير 2020 04:24 م
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ضبط 9 أسيويات داخل مركزين للمساج بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

الخميس، 06 فبراير 2020 04:00 م
ضبط 9 أسيويات داخل مركزين للمساج بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب المتهمة
كتب إبراهيم قاسم

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمود صلاح، حبس 9 أسيويات و3 مصريين لاتهامهم بإنشاء نوادى صحية غير مرخصة، وممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركزين للمساج 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضيتين رقمى 5477،5478 لسنة 2020 جنح أول مدينة نصر.
 
 
 
كانت البداية بقيام الإدارة العامة لحماية الآداب، برئاسة اللواء خالد عبد العزيز بشن حملة مكبرة على النوادى الصحية بالقاهرة، وتمكنت الحملة تحت إشراف اللواء عماد عكاشة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط مركزين للمساج والتجميل بمدينة نصر، عقب تقنين الإجراءات القانونية والتحريات التي أعدها العميد أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، والمقدم أشرف حشاد، ضابط مباحث الآداب، وتم ضبط مركزين للمساج وبداخلهما 9 فتيات أسيويات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة، وإنشاء مجموعة نوادى صحية بدون ترخيص، والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعه، والترويج والاعلان عن أعمال الجنس والدعارة بمقابل مادى عبر شبكات الانترنت، واستخدام زيوت وأدوات مجهوله المصدر.
 
 
كما تم ضبط ثلاثة رجال من راغبي المتعة الحرام أثناء قيام المدلكات الأسيويات بعمل مساج جنسي، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط، وذلك بمقابل 1500 جنيه. وحررت المحاضر اللازمة وقررت النيابة حبس 9 أسيويات وثلاثة رجال مصريين معاونين لهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

 


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