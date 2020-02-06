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ضبط 4 مصانع للمنظفات والبلاستيك والدهانات والملابس بدون ترخيص فى سوهاج

الخميس، 06 فبراير 2020 12:09 م
ضبط 4 مصانع للمنظفات والبلاستيك والدهانات والملابس بدون ترخيص فى سوهاج منظفات مجهولة المصدر - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل مباحث التموين، حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علىي عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية منها ضبط محمود ا م س 37 سنة صاحب مصنع منظفات ويقيم دائرة قسم أول القليوبية لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر في عملية التصنيع – وتم ضبط عدد " 40 " طن و" 520 " كيلو جرام  منظفات وحمض كبريتيك وزهرة ، و" 1740 " عبوة معطر مائي وكلور وتم ضبط جدي ل ع و 34 سنة مدير مسئول مصنع خراطيم كهرباء بلاستيكية – ويقيم  دائرة مركز ساقلته لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتم ضبط " 1 " طن " 200 " كيلوجرام  بولي إيثلين ، و" 360 " متر خراطيم كهرباء منتج نهائي.

 

كما تم ضبط راجى  ر ق م 52 سنة صاحب مصنع ملابس دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر في عملية التصنيع – وتم ضبط " 2500 " متر قماش و " 350 " قطعة ملابس جاهزة ، و " 30 " ماكينة خياطة  وضبط حسن ع م ح 25 سنة مدير مسئول مصنع دهانات ويقيم دائرة مركز أخميم لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتم ضبط " 742 " كليو جرام معجون بلفكين ، " 75 " عبوة سيلر مائى.

 

وأنهت الحملة أعمالها  " 6 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار  و" 4 " قضايا  عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز 0" 3 " قضية عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه .

 

 


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