ضبط 4 أشخاص متهمين بمقتل سائق وعامل ببنى مزار الواقعة بدافع الثأر

كتب – محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف ملابسات واقعة مقتل سائق وعامل ببنى مزار، إثر إطلاق أعيرة نارية، وضبط 4 أشخاص لارتكابهم الواقعة بدافع الثأر.

كان مركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا قد تلقى بلاغاً من إحدى المستشفيات بوصول (سائق، عامل - مقيمان بناحية البهنسا دائرة المركز) متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة متفرقة، وما قرره شقيق أحدهما أنه أثناء جلوس المجنى عليهما أمام محل بيع إكسسوارات سيارات "ملك السائق" فوجئا بقيام شخص مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأودى بحياتهما وهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن المتوفيان أبناء عمومة ينتميان لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات الأخرى وأن وراء إرتكاب الواقعة 3مزارعين وعامل جميعهم ينتمون للعائلة المشتركة فى الخصومة الثأرية مع المجنى عليهم، ومقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع الثأر، حيث قرر المتهمون بقيامهم بالتوجه للمحل الخاص بالمجنى عليه الأول مستقلين سيارة نقل ملك أحد المتهمين وقيادة آخر، ولدى مشاهدتهم للمجنى عليهما قام أحد المتهمين بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاههما، وتم بإرشادهم ضبط البندقية الآلية وبخزينتها عدد 9 طلقات لذات العيار – السيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت ألقت قوات الشرطة القبض على شخصين ثبت تورطهما في جريمة قتل في الجيزة، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بإطلاق أعيرة نارية ومتوفٍ بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة (سائق) لسيارة نقل بمدق جبلى بدائرة المركز يستقلها بصحبته (تبَّاع) مقيمان بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، قادمان من القرية محل إقامتهما باتجاه منطقة حلوان بالقاهرة.

وبالطريق اعترضهما شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بحوزة أحدهما سلاح نارى وطلبا منهما مبلغ مالي فحدثت بينهم مشاجرة قام على أثرها أحدهما بإطلاق أعيرة نارية مُحدثًا إصابة السائق التى أودت بحياته واستوليا منهما على (مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة) وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (شخصان).