ضبط 3 موظفين كونا تشكيلا عصابيا لاستخراج بطاقات مزورة بالدقهلية

تمكنت ضباط مباحث مباحث الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط 3 موظفين بينهم اثنين بالمعاش كونا تشكيل عصابى لاعمال الوساطه والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء أوراق بطاقات رقم قومى بمهن مختلفه على غير الحقيقه بمقابل مادى.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات لضباط قطاع الأحوال المدنية بالدقهلية لمنطقة شرق الدلتا، وأكدتها التحريات السرية بقيام كلا من "جاد.ج.ا" 56 عام عامل ومقيم بندر الجمالية و"ممدوح.ا.ال" 62 سنه مدير مكتب تأمينات المطرية بالمعاش ومقيم بندر المطرية، و"محمد ش م" 62 سنة أمين سجل مدنى الجمالية بالمعاش، ومقيم بندر الجمالية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى القيام بأعمال الوساطة والسمسرة فى مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين على قدرتهم على إنهاء استخراج بطاقات الرقم القومى بأى مهنة، واستقطاب راغبى الحصول على مهن بغرض السفر للخارج والعمل والحصول على معاشات على غير الحقيقه.

وتبين أن المتهم الأول يقوم باستقطاب المواطنين، وقيام الثانى باعتماد استمارات طلب الحصول على بطاقة الرقم القومى بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب محل عمله دون اثباتها على قاعدة بيانات الهيئة القومية للتأمينات، وقيام الثالث بقبول تلك الاستمارات وتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين نظير ذلك، واقتسامها فيما بينهم.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع ضباط مباحث الجمالية، تم ضبط المتهم الأول والثالث وبحوزة الأول استمارات طلب الحصول على بطاقة رقم قومى وساقط قيد ميلاد وصحيفة الحالة الجنائية واصل شهادات ميلاد مميكنه وصور ضوئية أخرى وصور ضوئية من وثيقة عقد الزواج وطلب تصحيح وقيد ميلاد واصل بطاقة رقم قومى وصور ضوئية أخرى وحوالات بريدية باسماء أشخاص مختلفه ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة نظير مبالغ ماليه وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة وتم اخطار الأمن الوطنى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 340 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة الجمالية وجارى العرض على النيابة.