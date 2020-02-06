ضبط 23 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكبرة بمركزى كوم حمادة ووادى النطرون حيث تم ضبط 23 مخبز مخالفة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتهريبها الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء للحصول على أرباح غير مشروعة.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة قد شنت حملة أخرى على الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة عسل النحل بأدكو بها أكثر من 3 أطنان عسل عليها عناوين وبيانات مخالفة للحقيقة من مصدر السلعة وعدم وجود تواريخ إنتاج أو صلاحية بها.

وكذلك تم ضبط مصنع رخام لحيازته رخام مستورد من الهند بدون أي مستندات تدل علي مصدره وتم التحفظ علي كمية 100 متر رخام هندي دون أية مستندات تدل علي مصدر السلع.

كما تم ضبط كميات من الملابس المستوردة مجهولة المصدر وأخري خاصة بزي المدارس بالمخالفة للقانون.

كما تم ضبط أحد محلات الأدوية البيطرية بادكو لحيازته وعرضه أدوية مستوردة مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير تدل علي مصدرها.

وفى سياق متصل قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو وعدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاي و16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم .

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .