صور.. قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد – فريق المحافظات

شهدت قاعات المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من طلاب شهادة الثانوية العامة لحضور فعاليات القوافل التعليمية المجانية والتى ينفذها قطاع التعليم بالمحافظة بالتعاون مع مجموعة متميزة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات بجميع المواد الدراسية المختلفة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم حيث أكد صلاح مرغنى مدير عام التربية والتعليم بالمحافظه، أن تلك القوافل التعليمية تستهدف الوصول إلى جميع الطلاب وخاصة بالقرى والمناطق المتباعدة وتحقيق أكبر استفادة منها وتخفيف العبء المادى عن كاهل أولياء الأمور.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى أمس الأربعاء، فريق عمل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية و ذلك تقديرا لجهودهم المتميزة خلال فترة الامتحانات لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الاول والثانى الثانوى والصفين الاول والثانى الثانوى للتعليم الفنى وامتحانات لشهادة الإعدادية إلى جانب امتحانات مدارس التربية الخاصة وطلاب الدمج .

وأشار مرغنى أنه خلال فترة الامتحانات تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المديرية تضمنت عدد من مديرى الإدارات النوعية والمراحل التعليمية المختلفة ورؤساء الأقسام لمتابعة أعمال الامتحانات وعلى مدار اليوم وحتى الانتهاء تماما منها وإعلان النتائج مشيدا بما قدمه الجميع من تعاون مثمر وجاد، بالإضافة إلى الأداء الجيد والالتزام بالدقة فى العمل .

وكان قطاع التعليم بالمحافظة أعلن، أول أمس الثلاثاء، عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 92,86% وكان عدد المتقدمين 4475 وكان عدد الحضور من الطلاب 4458 وغائب 17 واقل من 50 %318 حيث أكد مرغني، أن المديرية أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الاول 2019/2020، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري، فى 116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس والتى استقبلت الطلاب لأداء الامتحانات.

وقال وكيل التعليم بالمحافظة، أن محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، قرر صرف مكافأة قدرها 31 ألف جنيه، للعاملين بكونترول تصحيح المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بعد زيارته لمقر غرف التصحيح بالمديرية الأحد الماضى، لمتابعة أعمال التصحيح وذلك بعد أن أنهت امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الاول 2019/2020، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 22 يناير الجاري، فى 116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس والتى استقبلت الطلاب لأداء الامتحانات.

وفى سياق آخر، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغنى، اليوم الخميس، لقاءًا موسعًا مع مديرى الإدارات التعليمية (عبر شبكة سكايب) ومديرى الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام بديوان عام المديرية واستعرض خلال اللقاء الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسى الثاني، والذى ينطلق الأحد المقبل ٩ فبراير الجارى وأكد على الالتزام التام بالخطة الزمنية لتوزيع المناهج الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى والالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم الولاء والمواطنة والانتماء الوطني.

ولفت الي، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أبرزها، متابعة تفعيل خطة الأنشطة الطلابية داخل المدارس، متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى وخاصة بفترات ( بداية اليوم _ الفسحة - انصراف الطلاب )،إعداد خطط للمتابعات الميدانية بالمدارس من الإدارات التعليمية والمديرية بالمدارس للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية، التأكيد من نظافة المدارس على الوجه الأكمل ( الأفنية - الفصول الدراسية - دورات المياه- الطرقات - حجرات الأنشطة – المعامل)، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تحقق انضباط واستقرار العملية التعليمية بالمدارس وفق القواعد المنظمة.

وأشار الي، أنه جري، التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول بمرحلة التعليم الأساسى والتسجيل الإلكترونى للغياب بالمرحلة الثانوية، التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المدارس و المنشآت التعليمية لتوفير المناخ الأمن للطلاب خلال فترة الدراسة، حظر استخدام العقاب البدني، حظر تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور تحت أى مسمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نهاية اللقاء، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خالص تهنئته للجميع بالفصل الدراسى الثانى متمنيًا لجميع الطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة التفوق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج التى نفخر بها جميعًا.



قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة في الوادى الجديد



قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة في الوادى الجديد



قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة في الوادى الجديد



قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة في الوادى الجديد



قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة في الوادى الجديد