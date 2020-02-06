صور..ضبط حبوب من أخطر أنواع المخدرات والهلوسة على شكل "وجه ترامب" فى تشيلى

رويترز ووكالات الأنباء

صادرت السلطات التشيلية، كمية من حبوب "الإكستاسي" التى تعد من أخطر أنواع المخدرات المنشطة والمسببة للهلوسة مصنوعة على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك فى مدينة كونسيبسيون.



حبوب جنسية على شكل وجه الرئيس الأمريكى ترامب

والإكستازي او الاكستاسي ، هو عقار للنشوة، وهو مخدر ومنشط ، معروف أيضاً باسم الميثيلين ديوكسي ميتامفيتامين والذي عادة ما يتم تعاطيه على شكل كبسولات أو حبوب، ولقد تم تركيبه أول مرة في عام 1912 في ألمانيا، وكان في البداية بهدف الاستعمال لأغراض طبية.



حبوب الاكستاسى التي تحمل وجه الرئيس ترامب

ولقد كان استعماله محدوداً إلى أن ارتبط بمجتمعات وثقافات الرقص والمجون في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينيات، ومنذ ذلك الحين انتشر خلال الجزء الأخير من العقد في النوادي الليلية وحفلات الرقص والمجون في المملكة المتحدة وأوروبا، حيث تم تسجيل تعاطيه بشكل واسع الانتشار بحلول أوائل التسعينيات.



حبوب جنسية على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ثمة اعتقاد واسع النطاق بأن الإكستازي هو أحد أول العقاقير التي أشير إليها فيما بعد باسم مخدرات مصممي الرقصات، نظراً إلى صلته بالشباب والثقافة الشائعة وموسيقى الرقص الإلكترونية.



ضابط شرطة يوضح حبة للنشوة مصنوعة على شكل وجه ترامب

يعتبر من أخطر أنواع المخدرات التي ظهرت على مستوى العالم وهو من أحدث أنواع المخدرات ظهوراً في المنطقة و يتم تصنيع هذا العقار من مادة مدرجة في جدول المخدرات وهي المادة الأساسية في صنع عقار النشوة الإكستازي - أو السعادة - أو مخدرات الحفلات وهذه المادة التي يصنع منها هذا العقار عبارة عن سائل وكل لتر من هذا السائل يعمل أو يصنع ( 20الف جرعة ) ويمكن إن يتم تعاطي هذا السائل عن طريق الحقن ويتم تحويل هذا السائل الى مسحوق ويحول هذا المسحوق الي أقراص أو كبسولات هو ما يعرف بالإكستازي والأقراص يكون مرسوم عليها عبارات أو أشكال مختلفة وله ألوان عديدة ومكتوب عليها عبارات ورسوم مثل love.