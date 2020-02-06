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صور.. رئيس الأمر بالمعروف يلتقى منسوبى فرع الرئاسة العامة بالجوف السعودية

الخميس، 06 فبراير 2020 09:18 م
صور.. رئيس الأمر بالمعروف يلتقى منسوبى فرع الرئاسة العامة بالجوف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند
وكالات

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التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند منسوبى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف .

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، رحب مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزى فى بداية اللقاء بالرئيس العام، مبيناً أهمية هذه اللقاءات في توجيه العاملين وتحفيزهم على العمل والإتقان والتميز، وسماع التوجيهات من المسؤول الأول في الرئاسة.

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من جانبه أعرب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن سعادته بلقاء منسوبى الفرع بالجوف، مؤكداً أهمية وعظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مستعرضاً طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصحيحة بفهم الكتاب والسنة وبيان منهج السلف الصالح في ذلك، داعياً المولى عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء ، على ما يقدمونه للرئاسة العامة من دعم وتأييد وتشجيع ومتابعة .

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كما وجه شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز على متابعتهما وتوجيهاتهما لفرع الرئاسة العامة في المنطقة، بعد ذلك استمع إلى مداخلات الحضور والأعضاء، وأجاب عن استفساراتهم.


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الجوف

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