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صور.. الرئيس الجزائرى يستقبل وزير الخارجية السعودى

الخميس، 06 فبراير 2020 09:27 م
صور.. الرئيس الجزائرى يستقبل وزير الخارجية السعودى المؤتمر الصحفى عقب لقاء الرئيس الجزائرى ووزير الخارجية السعودى
وكالات

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استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقصر المرادية الرئاسى اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذى وصل إلى العاصمة الجزائر فى زيارة رسمية.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، نقل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد للرئيس الجزائرى ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله رئيس الجزائر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أعلن وزير الخارجية أنه سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة، ووصف العلاقات بين البلدين بالعريقة والراسخة، معبرًا عن التطلع لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

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كما نوه الأمير فيصل بن فرحان،ه بتوافق المواقف بين البلدين، مبينًا حرص المملكة على التنسيق مع الجزائر في كل ما فيه مصلحة العالم العربي والإسلامي.

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حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون العربية الإفريقية السفير سامي بن عبد الله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني والوفد المرافق له.


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