صور.. أكثر وسائل الوقاية غرابة من فيروس كورونا

هانى عثمان

يبحث المواطنون الصينيون، وكثير من مواطني بعض البلدان التي ظهر فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، عن طرق للوقاية منه، بعد ظهور أول إصابه به في مدينة ووهان الصينية، أواخر ديسمبر الماضى، ثم تفشى الفيروس في بلدان أخرى على مستوى العالم، وحتى الأن لم يستطع العلماء في إيجاد دواء شافى منه.









ونشرت الوكالة الروسية "سبوتنيك"، صورا للحيل التي قام بها البعض في عدد من الدول للوقاية من الفيروس، بإرتداء أقنعة وجه مختلفة الشكل وغريبة في بعض الأحيان، سواء في المركبات او الشوارع.

يقول الأطباء إنه مع الاستخدام السليم للقناع الواقي الأكثر شيوعًا، سيقلل من خطر الإصابة بـ"كورونا" إلى الصفر، ومع ذلك، فقد واجه البعض بالفعل نقصًا في الأقنعة الطبية، بينما يشك البعض الآخر في فعالية طرق الحماية المعتادة.





وكانت بعض الدول كثفت من إنتاجها للمواد الوقائية من فيروس كورونا في مقدمتها أقنعة الوجه" الكمامة"، ودول أخر طالبت بعدم خروج هذه المواد من أراضيها ضمن المواد المصدرة للإحتياج إلى أكثر كميات ممكنه منها مثلما فعلت كوريا الجنوبية.







